Nivalis Nights análisis – Su lanzamiento tras cinco años de espera

Nivalis Nights es la nueva obra del estudio ION LANDS y 505 Games que llega a PC a través de Steam este 29 de septiembre. Este juego nos propone un punto de partida muy distinto al habitual de la temática cyberpunk. Habitualmente nos encontramos con un arma en la mano, implantes de combate y la promesa de derribar una megacorporación antes de que controle todo.

Sin embargo, Nivalis cambia el fusil de asalto por un cucharón, un libro de contabilidad y la llave de un bar de noodles. Este viene con sorpresa: una deuda millonaria que nos ha caído prácticamente del cielo, o, mejor dicho, nos la han colgado. La premisa narrativa nos sitúa como protagonistas en un distrito sometido al bloqueo de CorpSec, la fuerza de seguridad corporativa que multa hasta por respirar. Para acompañarnos en esta aventura, tenemos a Ava, esa pequeña voz en nuestra cabeza siempre presente y que nos ayuda a movernos por la ciudad.

A esta presión se suma una amenaza que empaña nuestra rutina diaria: la presencia activa de un asesino en serie que acecha en los callejones. Como jugadores, no somos un detective privado ni un mercenario encargado de resolver el caso. Somos un ciudadano más que intenta sacar adelante su negocio mientras escuchamos las confidencias de quienes se sientan en la barra.

JUGABILIDAD Y MECÁNICAS DE NIVALIS NIGHTS: CÓMO FUNCIONA EL SIMULADOR DE VIDA

La jugabilidad y mecánicas de Nivalis Nights gira en torno a la gestión del tiempo y los recursos dentro de un ciclo diario. Cada jornada plantea que el tiempo es limitado. Este modo de juego nos obliga a elegir entre atender el mostrador, salir a buscar materias primas, estrechar lazos sociales, pescar o descansar.

Como comentábamos anteriormente, nuestro imperio empieza con el pequeño bar de noodles. Esto no significa que nos tengamos que conformar; nuestro objetivo a medio y largo plazo es reinvertir los beneficios para adquirir restaurantes de mayor categoría. Después, seguiremos con el ocio nocturno: bares de copas y clubes que nos convertirán en reyes de la noche en Nivalis.

Nuestra rutina en el día a día, por ejemplo, en el noodle Bar, se basa en determinadas tareas. La obtención de ingredientes comprando suministros en los mercados locales con sus correspondientes fluctuaciones de precios. Un detalle pequeño pero importante es que al principio de nuestro negocio podremos ahorrar costes en materia prima comprando de consumo preferente. Esto es una técnica arriesgada y desde luego, debemos comprar poca cantidad, pero en los primeros días, nos permitirá ahorrar costes. Pero también tenemos la opción de conseguir nuestra propia materia prima, por ejemplo, al salir a pescar.

Para atender a nuestros clientes, debemos elaborar recetas variadas y atractivas. Tendremos que diseñar menús, también preparar los platos y bebidas mientras atendemos a los comensales y nos aseguramos de mantener limpias las mesas.

RELACIONES SOCIALES, DECORACIÓN E INFILTRACIÓN NOCTURNA

Nivalis es más extensa de lo que parece, se trata de una ciudad en la que podremos entablar relaciones con diferentes personajes. Cada uno de ellos tiene una forma de ser diferente y una afinidad que responderá a nosotros según nuestras elecciones de dialogo. También podremos avanzar en nuestras relaciones con los comerciantes para conseguir mejores precios.

Otras de las funcionalidades de Nivalis Nights, es diseñar y decorar espacios. Comprando mobiliario podremos no solo amueblar y ganar capacidad en nuestros negocios, sino también decorar nuestro hogar. Esto nos permite tener mucha libertad para personalizar nuestros apartamentos y locales. Por supuesto, debemos recordar que los comercios necesitan muebles funcionales que les permitan atender a clientes.

Además de nuestras aventuras diurnas, también podemos adentrarnos en la ciudad y explorar sus barrios de noche. Tras el toque de queda, esquivando cámaras de vigilancia, podremos sabotear los negocios rivales. Pero cuidado porque, si nos pillan, podremos ser nosotros los que salgamos mal parados.

CONCLUSIONES

Nivalis Nights cumple su objetivo al encontrar un espacio propio lejos de la acción y las grandes historias violentas del cyberpunk. Es una propuesta de ritmo pausado y planificación metódica, pensada para quienes disfrutan optimizando recursos y asumiendo las consecuencias de sus decisiones comerciales. Se trata de un juego de simulación con una temática y enfoque muy diferentes, pero adictivo, que hará las delicias de los fans del cyberpunk.