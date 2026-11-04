La saga Middle-earth llega a Nintendo Switch 2

Llega la saga Middle-earth tras 5 años del anuncio de llevar el universo creado por Monolith a la plataforma de Nintendo. La Tierra Media: Sombras de Mordor y Sombras de Guerra llegan a Nintendo Switch 2 el 30 de septiembre de 2026. Durante estos cinco años de desarrollo el proyecto tuvo que trasladarse por completo a la nueva Nintendo Switch 2. Este tiempo pone de manifiesto los desafíos técnicos de comprimir dos mundos abiertos de suma complejidad y adaptarlos a la nueva portátil de Nintendo. A pesar del tiempo transcurrido desde sus lanzamientos originales en los años 2014 y 2017 respectivamente, las mecánicas y la jugabilidad siguen actuales.

PROFUNDIDAD NARRATIVA Y EL TRATAMIENTO DEL CANON

Dentro del legendarium de Tolkien, la historia se sitúa en el periodo que separa los eventos de El Hobbit y El Señor de los Anillos. Aquí se utiliza la narrativa para reflejar el avance de la corrupción en las tierras oscuras. En estos títulos nos pondremos en la piel de Talion, un montaraz destinado en la Puerta Negra. Tras determinados acontecimientos, nos cruzaremos con Celebrimbor, el legendario herrero élfico responsable de la forja de los Anillos de Poder en la Segunda Edad. La trama profundiza en los orígenes de la maquinaria bélica de Sauron, presentando figuras reconocibles como Gollum o las distintas iteraciones de los Nazgûl. Representaciones como la forma humana de Ella-Laraña o la propia forja de un Nuevo Anillo también aparecen reflejadas en la historia de los juegos.

EL SISTEMA NÉMESIS: UN HITO DEL DISEÑO QUE AÚN SIGUE VIGENTE

El punto fuerte de la saga Middle-earth es el Sistema Némesis. Se trata de un modelo que establece que la jerarquía orca desplegada a lo largo de Mordor no sea un decorado estático. Se trata de un sistema vivo donde los capitanes, guardaespaldas y caudillos recuerdan los encuentros previos con Talion. Gracias a este aprendizaje, reaccionan a tácticas de combate específicas, desarrollan fobias e inmunidades, y ascienden de rango si logran abatir al protagonista.

Con el salto técnico de Sombras de Guerra, el sistema se expandió hacia la gestión de ejércitos y el asedio a gran escala de fortalezas. La capacidad de reclutar comandantes, infiltrar espías en las líneas enemigas y planificar asaltos multitudinarios añade una capa de estrategia al tradicional combate de acción. Doce años después de la presentación de esta mecánica en el primer juego, mantiene su capacidad inagotable para generar historias absolutamente personalizadas para cada jugador. En cuanto al cambio a Switch 2, las jerarquías orcas evolucionan con la misma fluidez y naturalidad que lo hacían en las otras plataformas.

RENDIMIENTO TÉCNICO

El trabajo de adaptación llevado a cabo por Aspyr permite que ambos títulos mantengan una tasa de fotogramas bueno y estable. Es un título pensado tanto para disfrutarlo en el modo televisor como en la propia pantalla portátil. La resolución de los juegos es nítida, logrando preservar la dirección de arte de regiones como Udûn, Núrnen o Gorgoroth.

Este lanzamiento llega como paquete definitivo, incluyendo todos los contenidos adicionales descargables publicados históricamente. Las expansiones de la historia: La Desolación de Mordor y La Espada de Galadriel. Las expansiones del sistema Némesis: Tribu carnicera y Tribu malhechora. Las expansiones de la historia y del sistema Némesis incluyen un nuevo personaje jugable, una tribu orca con nuevas misiones, enemigos, adeptos, habilidades y armas. También encontramos actualizaciones de las fortalezas y los páramos, así como un conjunto de equipo legendario.

CONCLUSIONES

El lanzamiento de la saga Middle-earth en Nintendo Switch 2 cierra un largo ciclo de cinco años de espera. La obra de Monolith, adaptada por Aspyr, se ve nuevamente respaldada por la mecánica del Sistema Némesis. Esta colección dual funciona como un pasaporte a perderte en los mundos de la tierra media y el universo de Tolkien. Ofrece una inmersión que puedes llevarte a cualquier parte en modo portátil, y que hará las delicias de los fans de la Tierra Media.