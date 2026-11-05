Keep Driving análisis – El Gran Viaje por Carretera de los Noventa

Keep Driving, desarrollado y editado por el talentoso estudio sueco YCJY Games (creadores de Post Void), desembarca en PC y consolas para ofrecer una aventura RPG de gestión y supervivencia sumamente original. A los mandos de un viejo coche de segunda mano, iniciamos una travesía cruzando el país para asistir a un festival de música

En el apartado jugable, Keep Driving transforma los habituales combates de los juegos de rol en ingeniosas situaciones de tráfico y contratiempos en ruta. Encarar a un tractor lento, sortear un bache traicionero o arreglar una avería del motor se resuelve mediante un sistema de combate por turnos basado en habilidades e inventario. La gestión de la guantera, el combustible, el dinero para repuestos y el cansancio del conductor resultan factores determinantes.

El pilar social y de exploración destaca por la posibilidad de recoger a pintorescos autostopistas a lo largo del trayecto. Cada compañero de viaje aporta sus propias historias, misiones secundarias y habilidades únicas que nos ayudan a superar los obstáculos en la carretera dentro de Keep Driving. Además, la amplia personalización del coche, desde añadir accesorios hasta modificar el motor, permite adaptar el vehículo a nuestro estilo de conducción.

Keep Driving, conduce al festival

La rejugabilidad es abrumadora gracias a la generación procedimental de las rutas y a la existencia de múltiples finales diferentes según las decisiones tomadas. Cada intento presenta un mapa distinto con carreteras secundarias, pueblos olvidados y eventos inesperados que garantizan partidas totalmente únicas en Keep Driving. La estructura roguelite premia la improvisación constante y la buena planificación del equipaje.

Sin embargo, el punto menos inspirador de la propuesta es su acusada dependencia del azar en la aparición de piezas y eventos de carretera. En ciertas ocasiones una mala racha de averías simultáneas o la falta de gasolina en las gasolineras puede arruinar una travesía prometedora sin dar apenas margen de reacción dentro de Keep Driving. A pesar de estos picos puntuales de dificultad impredecible, la satisfacción de superar los imprevistos sostiene al juego

Combates por turnos y mucho azar

La gran baza visual del juego radica en sus hermosos gráficos pixel art combinados con una perspectiva en primera persona desde el interior del vehículo. Contemplar el paisaje pasar a través del parabrisas mientras personalizamos la radio con casetes independientes crea una atmósfera reconfortante y magnética dentro de Keep Driving. Además viene traducido al castellano, algo que agradecemos.

Keep Driving se consagra como uno de los títulos independientes más frescos, carismáticos y adictivos de este año. Su ingeniosa revisión de las mecánicas RPG, sumada a una dirección de arte repleta de personalidad y una banda sonora lo-fi sensacional, lo convierten en una recomendación imprescindible. Sin duda un título para jugar de chill cuando no sepas a qué dedicar tu tiempo.