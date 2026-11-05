Time Bomb: Moriarty vs. Sherlock reseña – El cable equivocado

Time Bomb fue creado originalmente por el autor japonés Yusuke Sato. Se adaptó con el arte de Biboun bajo el sello original de IELLO y se ha lanzado recientemente por parte de Devir Iberia. Este título nos propone un duelo de intelectos entre Moriarty y Sherlock, donde una sola decisión o una palabra dicha a destiempo puede cambiarlo todo.

AMBIENTACIÓN Y TEMÁTICA

Time Bomb nos traslada directamente a Londres en el año 1890, donde el Big Ben se alza imponente sobre la Torre Elizabeth. Las primeras campanadas resuenan por las calles de la metrópoli victoriana mientras los ciudadanos pasean ajenos al peligro. Sherlock y sus aliados aguardan en tensión hasta que el sonido de una cabina telefónica rompe el silencio. Al descolgar, aparece la amenaza: con la duodécima campanada del mediodía, Moriarty y sus secuaces detonarán un artefacto explosivo oculto en el Big Ben.

En cuanto a los materiales que componen la caja de Time Bomb. Encontramos ocho cartas de personaje divididas en dos bandos enfrentados: cinco miembros del equipo de Sherlock, identificados con el fondo azul. En el equipo contrario hay tres miembros del equipo de Moriarty, reconocibles por su fondo rojo. Suma cuarenta cartas de cable que se reparten entre treinta y un cables seguros, ocho cables desactivadores y una única carta de bomba.

Incluye un marcador troquelado de cortacables que también tenemos en formato carta para que el grupo elija la opción que prefiera utilizar. Y tiene ocho marcadores de cuentarrevoluciones, opcionales y pensados para facilitar el seguimiento de los cables en cada ronda antes de volver a barajar. La edición que distribuye Devir destaca precisamente por la estética steampunk. Los iconos y los colores de las cartas permiten identificar qué ha pasado en cuanto se gira una carta en el centro de la mesa.

MECÁNICAS Y NÚMERO DE JUGADORES

Time Bomb funciona muy bien en sus mecánicas. El juego está diseñado para grupos de entre cuatro y ocho participantes. En función del número de personas, se prepara un mazo específico de identidades secretas. Tres miembros de Sherlock contra dos de Moriarty es la distribución para partidas de cuatro o cinco jugadores; cuatro contra dos para seis personas. Por último, cinco contra tres cuando hay siete u ocho personas jugando.

En las partidas de cuatro y siete jugadores sobra una carta de personaje que se deja en la caja sin que nadie la mire. Gracias a esta regla, en esas mesas no sabemos cuántos infiltrados de Moriarty hay en la partida. Una vez que cada participante conoce en secreto su bando, se configura el mazo de cables correspondiente al número de jugadores. Siempre se incluye la única carta de bomba, acompañada de tantos cables desactivadores como jugadores haya y una proporción de cables seguros. De este mazo barajado se entregan cinco cartas boca abajo a cada persona.

En el paso siguiente, cada jugador consulta en secreto las cinco cartas que le han tocado. Tras esto, las baraja y pone boca abajo delante de él sin conocer el orden exacto en el que han quedado colocadas. Es decir, cada participante sabe qué tiene delante, pero no dónde está exactamente cada una de ellas.

La partida se estructura en un máximo de cuatro rondas. El jugador elige una carta de cable de otro participante para cortarla. Al revelar la carta pueden suceder tres cosas: que sea un cable seguro, lo cual no produce ningún efecto. También puede ser un cable desactivador, que se deja a la vista de todos, lo que acerca al equipo de Sherlock a su victoria. Finalmente, que sea la bomba, que destruye el Big Ben y otorga la victoria instantánea al equipo de Moriarty.

CONCLUSIONES

En definitiva, Time Bomb: Moriarty vs. Sherlock demuestra que los grandes títulos de deducción social no necesitan manuales interminables para brillar. Destaca por la tensión que genera saber qué cartas tienes frente a ti pero ignorar su posición exacta tras barajarlas. También hay que resaltar la carga táctica de ceder el cortacables al jugador cuyo cable acabas de cortar. O que no sabes el número exacto de secuaces de Moriarty. Todos estos detalles hacen de este título una pequeña obra maestra del engaño y la intuición que merece un lugar fijo en cualquier ludoteca.