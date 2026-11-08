Carcassonne Labyrinth reseña – Puzles individuales y torres de losetas

Carcassonne Labyrinth es la mezcla de dos juegos de mesa míticos, pertenecientes a las editoriales Hans im Glück y Ravensburger. Cuando anunciaron su colaboración, la expectación y la curiosidad por ver el resultado no se hicieron esperar debido a lo dispares que son ambos juegos. El primero se ha erigido como un pilar fundamental de la colocación de losetas durante los últimos 25 años. El segundo es un clásico que lleva cuatro décadas logrando que millones de personas busquen tesoros escondidos.

COMPONENTES PARECIDOS PERO DIFERENTES

Al abrir la caja de Carcassonne Labyrinth nos sentimos como en casa: los elementos de ambos mundos se han adaptado a esta nueva aventura conjunta. Los componentes mantienen el estándar de calidad al que la industria nos tiene acostumbrados. Encontramos un tablero central (que representa el icónico laberinto móvil), 4 meeples de colores distintos, 4 coronas a juego y 4 losetas iniciales.

El núcleo del juego son 56 losetas de terreno, 32 losetas de tesoro, 32 fichas de tesoro y 38 fichas de escudo. Añadido a esto, tenemos una carta de tesoro, una carta de escudo, 12 cartas de misión, una ayuda de juego y una tira de medir.

La propia preparación de la partida ya nos indica la primera gran ruptura estructural respecto al Carcassonne tradicional. En el juego original, todos los participantes construyen un único mapa central, compitiendo por el control del territorio. Aquí, el tablero central se reserva exclusivamente para la mecánica de desplazamiento del laberinto. Para configurarlo, se mezclan las 56 losetas de terreno y se extraen 16 al azar para colocarlas boca arriba en los espacios vacíos del tablero. Por otro lado, se separan losetas de terreno, un total de 10 por jugador, para formar una pila de robo general.

Cada participante recibe su loseta inicial y, aquí viene lo interesante, construirá su propio paisaje de forma completamente personal e intransferible. Para finalizar la preparación básica, todos eligen un color y colocan su meeple en la loseta central del dragón que domina el tablero del laberinto.

LA MECÁNICA DE JUEGO: DOS MUNDOS EN UN SOLO TURNO

La verdadera genialidad de Carcassonne Labyrinth radica en cómo se estructura el turno de cada jugador. Lejos de resultar confuso, el flujo de la partida es sumamente intuitivo y procedimental. En tu turno, debes ejecutar una secuencia de cuatro acciones principales (algunas obligatorias y otras opcionales).

La primera acción es obligatoria: «Insertar loseta de terreno«. Debes tomar la loseta superior de la pila de robo general y ponerla en el tablero del laberinto. Si durante este proceso algún meeple es expulsado del laberinto, este vuelve a entrar de inmediato colocándose en la loseta que acabas de poner.

La segunda acción es opcional: «Moverse y encontrar tesoro«. Puedes desplazar tu figura a través de los caminos conectados del laberinto. Si tu figura termina su movimiento exactamente en la loseta que muestra el tesoro que te exige tu corona, lo has encontrado. Como recompensa, retiras esa loseta de tesoro de tu corona y te la llevas para añadirla a tu área de juego en el siguiente paso.

La tercera acción es obligatoria: «Ampliar el paisaje«. Aquí es donde entra de lleno el espíritu de Carcassonne. La loseta de terreno que expulsaste físicamente del tablero del laberinto en la primera acción debe añadirse ahora a tu paisaje personal. Siguiendo las normas de la saga: los caminos deben seguir caminos, las ciudades deben conectar con ciudades y los prados con prados. Si la loseta no encaja de ninguna manera válida, se devuelve a la caja y se pierde. Si lograste encontrar tu tesoro en el paso anterior, también debes incorporar esa loseta de tesoro extra a tu paisaje.

Finalmente, la cuarta acción es «Completar ciudades y caminos«. Al cerrar completamente una ciudad o un camino, no sumas puntos en un marcador tradicional. Si estas infraestructuras completadas muestran iconos de escudos o tesoros, coges fichas físicas de escudo o tesoro de las cartas de suministro.

EL FINAL DE LA PARTIDA: UNA TORRE HACIA LA VICTORIA

Uno de los aspectos más innovadores de Carcassonne Labyrinth es su sistema de resolución. Se establece que la partida finaliza de inmediato en la ronda en la que se agota la pila de robo. Esto significa que todos los jugadores tendrán exactamente 10 turnos. No hay tablero de puntuación, y tampoco tendrás que realizar el siempre engorroso y temido cálculo de los campesinos del Carcassonne original.

El ganador se decide mediante un método físico: cada jugador debe apilar en una torre todas las losetas de su mapa. También se incluirán en este montón las fichas de tesoro y las fichas de escudo que componen su paisaje. La guinda del pastel es coronar esa torre con tu propio meeple. Adicionalmente, el jugador que haya cumplido la misión principal de la corona puede colocar la figura de la corona en lugar de su meeple. El jugador que consiga levantar la torre más alta es el ganador.

MODO SOLITARIO Y CONCLUSIONES

También tenemos la opción de jugar Carcassonne Labyrinth en solitario, con un modo tutorial y un Juego Avanzado para un solo jugador. En estas partidas en solitario, tu objetivo es optimizar tu construcción. Al final, en lugar de competir contra otros, mides la altura de tu torre utilizando la tira de medir incluida en la caja.

Carcassonne Labyrinth es una mezcla sorprendentemente funcional, pensada y diseñada con un mimo innegable. Han sabido respetar el espíritu de ambas franquicias para ofrecer, en apenas 30 minutos por partida, un entretenimiento diferente. Una fusión sumamente interesante que merece, sin lugar a dudas, una oportunidad y que aporta un soplo de aire fresco a nuestras estanterías.