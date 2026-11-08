Circadia reseña – El cautivador juego de cartas, hábitats y gestión de ritmos de Devir

Circadia, editado por Devir, es una propuesta de cartas de ritmo ágil que sorprende por desplegar múltiples capas estratégicas bajo un formato sorprendentemente contenido. Diseñado para grupos de 2 a 5 jugadores y con partidas de unos 30 minutos, el título sumerge a la mesa en un universo ensoñador habitado por criaturas místicas. Su elegante apartado artístico destaca por una paleta de colores reducida que aporta serenidad.

La mecánica central de Circadia se basa en la colección de conjuntos con una particularidad muy original en la gestión de acciones. Durante su turno, los jugadores bajan cartas de criatura de forma ascendente para formar hasta tres conjuntos activos. Sin embargo, la cantidad de cartas que roban al final de la ronda no depende del volumen de cartas jugadas, sino del valor numérico de la carta utilizada, obligando a medir cada paso con precisión.

El objetivo principal de Circadia es acumular 15 puntos reclamando cartas de hábitat de la reserva central mediante la entrega de los conjuntos correspondientes. No obstante, el sistema impone una regla clave que condiciona toda la partida: los hábitats reclamados deben alternar de forma obligatoria entre el día y la noche. Este requisito convierte cada decisión en un delicado encaje de bolillos estratégico donde planificar a corto y medio plazo.

Circadia da Interacción indirecta, tensión y lucha

A pesar de su apariencia tranquila, Circadia genera una interacción indirecta constante y muy competitiva a lo largo de la sesión. Al ser un mercado abierto donde las cartas de criatura y de hábitat están a la vista de todos, es habitual que un oponente robe la carta exacta que necesitábamos justo antes de nuestro turno. Esto obliga a reevaluar constantemente las opciones y a adaptar la estrategia sobre la marcha para no perder comba.

El equilibrio entre la velocidad de desarrollo y la flexibilidad está francamente bien resuelto en Circadia. Si la suerte del mercado bloquea la alternancia entre cartas claras y oscuras, el juego ofrece la opción de entregar un conjunto de cinco cartas a cambio de una carta de hábitat comodín de un punto. Aunque esta alternativa evita el estancamiento, exige un sacrificio de recursos importante que premia la buena gestión de los jugadores más atentos.

El límite de mano fijado en ocho cartas y la obligación de descartar conjuntos completos para abrir nuevos huecos aportan una ligera presión de memoria y espacio en Circadia. Los turnos fluyen con extrema rapidez, pero tras esa aparente sencillez se esconde un constante ejercicio de optimización donde cada número jugado determina las opciones de robar las criaturas adecuadas en el siguiente turno.

Escalado óptimo y para todos los públicos

Circadia escala de maravilla a cualquier número de participantes gracias a la frescura de su mercado dinámico. A dos jugadores se percibe como un duelo táctico más directo y controlable, mientras que a cuatro o cinco jugadores el caos del escaparate aumenta, potenciando la competencia por arañar los hábitats de mayor puntuación antes de que el detonante de final de partida active la última ronda.

Su reducida curva de aprendizaje convierte a Circadia en una opción idónea tanto para familias que busquen dar un paso más en el hobby como para grupos experimentados que requieran un filler inteligente y profundo. La combinación de reglas transparentes, partidas cortas que invitan a encadenar revanchas y un empaquetado visualmente impecable confirman que no hace falta una gran complejidad para lograr una experiencia redonda.