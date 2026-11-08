Ratatan análisis – La Evolución Espiritual del Ritmo y la Estrategia

Ratatan, desarrollado por el estudio TVT junto a Red Art Games y concebido por Hiroyuki Kotani (creador del legendario Patapon), desembarca como el heredero espiritual definitivo del clásico de ritmo. En esta aventura nos ponemos al frente de una colorida horda de adorables cobayas y criaturas para guiarlas en batallas campales mediante melodías pegadizas.

En el apartado puramente jugable, el título mantiene la adictiva premisa de pulsar secuencias de botones al compás de la música para ordenar avanzar, atacar o defenderse. El sistema de control se siente infinitamente más preciso y reactivo a los mandos en comparación con las entregas de antaño dentro de Ratatan. La incorporación de movimiento directo para el héroe principal añade una capa de dinamismo táctico sumamente bienvenida.

La gran innovación de esta propuesta es su brillante salto al multijugador cooperativo en línea para hasta cuatro jugadores. Coordinar las melodías de ataque con nuestros compañeros en mitad del caos de la batalla genera situaciones desternillantes y de enorme componente estratégico en Ratatan. Esta vertiente multijugador transforma por completo la experiencia de juego tradicional y lo mejora sustancialmente.

Ratatan es muy adictivo

Visualmente, la obra destaca por un apartado artístico dibuja a mano con animaciones bidimensionales repletas de carisma, colorido y expresividad. Decenas de unidades corretean por la pantalla reaccionando con entusiasmo a cada nota musical que ejecutamos en Ratatan. El diseño de los jefes finales y la variedad de los escenarios aportan un atractivo estético constante que entra de lleno por los ojos.

El apartado sonoro, pilar maestro del juego, brilla con una banda sonora pegadiza compuesta por ritmos contagiosos que se graban en la cabeza tras la primera partida. Nos hemos visto tarareando cada secuencia de comandos mucho después de soltar el mando, lo que demuestra el enorme acierto del equipo de desarrollo en Ratatan. Los efectos de sonido de los pequeños guerreros al cantar y combatir añaden un toque de simpatía irresistible.

Un digno homenaje a Patapon

La pequeña curva de fricción de la propuesta radica en la exigencia de mantener una precisión rítmica impecable que puede abrumar a los recién llegados. Durante las batallas más multitudinarias el exceso de estímulos visuales en pantalla puede dificultar el seguimiento del tempo a los jugadores menos experimentados en Ratatan. A pesar de este pico inicial de dificultad, la curva de aprendizaje está muy bien medida.

Ratatan se consagra como un triunfo rotundo que rinde un tributo inmejorable a las raíces del videojuego musical mientras aporta ideas modernas y necesarias. Su adictiva jugabilidad cooperativa, su apartado artístico arrollador y su música inolvidable lo convierten en una recomendación imprescindible en el catálogo de 2026.