King of Tokyo: Godzilla de Devir reseña – El rey de los kaijus desata el caos en la mesa

El esperado King of Tokyo: Godzilla, un título independiente que rediseña visual y mecánicamente la fórmula clásica del emblemático juego de dados regresa a nuestras mesas de la mano de Devir. En esta edición, el estilo desenfadado y de dibujo animado de la versión original da paso a una estética estilizada y profundamente fiel al universo de Godzilla. La franquicia de este titán es la protagonista de este gran juego.

La propuesta mantiene la base que catapultó a la fama al diseño original, añadiendo importantes mejoras que aumentan la profundidad estratégica. La partida se desarrolla en torno a seis personajes únicos como Godzilla, donde cada jugador persigue dos vías hacia la victoria: ser el primero en alcanzar 20 puntos de victoria o ser el último superviviente. La lucha por ocupar la posición central de Tokio sigue siendo el núcleo del conflicto.

El flujo de juego de esta edición KOT: Godzilla se apoya en el lanzamiento de dados personalizados, los cuales permiten repetir tiradas para configurar la mejor combinación posible. Sacar conjuntos de números otorga puntos de victoria, los corazones curan el daño recibido (siempre que se esté fuera de Tokio) y los rayos proporcionan energía para adquirir valiosas cartas de poder. Por su parte, los símbolos de garra activan los ataques directos contra los oponentes.

King of Tokyo: Godzilla evoluciona cada monstruo

Una de las grandes fortalezas mecánicas de este KOT: Godzilla es la inclusión de los eventos globales en el mercado de cartas. Cuando una carta de evento se revela, impone una condición que afecta a todos los participantes por igual. No obstante, los jugadores pueden gastar su energía en su turno para cancelar dicho evento y reclamar una recompensa inmediata, introduciendo una capa táctica muy interesante sobre la gestión de recursos.

Para exprimir todo el potencial del título, el juego incorpora de serie el sistema de cartas de evolución. Cada personaje cuenta con un mazo propio de ocho cartas únicas que le otorgan habilidades asimétricas permanentes o de un solo uso. Obtener tres corazones en una tirada permite robar nuevas evoluciones sin coste alguno, logrando que KOT: Godzilla y el resto de los kaijus se sientan verdaderamente temáticos y diferenciados entre sí.

El control de la ciudad de Tokio genera una tensión constante entre el ataque y la defensa. El jugador situado en el centro de Tokio daña a todos los rivales que permanecen fuera al sacar garras, pero también se convierte en el blanco de todos los ataques externos en KOT: Godzilla. Si el daño recibido es demasiado alto, el participante puede ceder la posición y retirarse, obligando al atacante a ocupar el hueco de peligro.

Interacción agresiva y una experiencia de juego redonda

En el plano estético y de componentes, la producción de KOT: Godzilla destaca por un apartado artístico impecable. Los dados están elaborados en madera, aportando un tacto muy agradable durante los constantes lanzamientos, aunque su uso intensivo exige un trato cuidadoso para evitar el desgaste. La escala del tablero y la presencia visual de las figuras hacen que desplegar el juego en la mesa sea un auténtico espectáculo para los aficionados a los kaijus.

A nivel de ritmo, esta edición KOT: Godzilla acentúa la faceta más agresiva de la franquicia. Aunque mantiene la mecánica de eliminación de jugadores, la agilidad de los turnos garantiza que las partidas se resuelvan con gran rapidez, evitando largos tiempos de espera. La combinación de las habilidades únicas de las evoluciones y la presencia de los eventos inclina la balanza hacia combates constantes y directos, alejándose de estrategias pasivas de puntos.

King of Tokyo: Godzilla se posiciona como la versión definitiva de este gran clásico de dados dentro del catálogo de Devir. Funciona de manera sobresaliente de dos a seis jugadores, ofreciendo diversión inmediata, mucha interacción y una cuidada rejugabilidad. Una compra imprescindible para los amantes de los juegos ágiles y los monstruos gigantes.