TPK (Total Party Kill) reseña – El reto cooperativo de cartas de GDM en la mazmorra

TPK (Total Party Kill) se presenta como un juego de cartas totalmente cooperativo diseñado por Roberto Alhambra y publicado por la editorial GDM. Con el apartado artístico de Benji Santiago, esta propuesta invita a grupos de 2 a 5 jugadores a adentrarse en los peligros de una mazmorra. La premisa combina el clásico rastreo de mazmorras con una marcada mecánica de comunicación limitada, donde la coordinación resulta vital.

La dinámica central de TPK exige revelar cartas de mazmorra que representan temibles monstruos y valiosos tesoros. Aunque siempre conoceremos los requisitos de armas para derrotar a cada criatura y la proporción de cartas en los mazos ajenos, existe un importante punto ciego. Resulta imposible saber qué cartas exactas han robado los compañeros o cuáles han reservado boca abajo, exigiendo máxima intuición a la mesa.

La partida en TPK se estructura a lo largo de siete rondas progresivas que simulan los niveles de la mazmorra. El número de desafíos revelados equivale al número de jugadores multiplicado por el nivel actual. Así, mientras en el primer nivel a cuatro jugadores solo se revelan cuatro cartas, en el séptimo nivel la cifra asciende a 28, escalando la dificultad de forma drástica y alargando mucho la vida del juego y la rejugabilidad.

La tensión de la comunicación limitada y los tesoros en TPK

A medida que aumentan los desafíos en cada nivel, la probabilidad de cometer un fallo táctico se multiplica. El gran peligro en TPK es dar por hecho que otro jugador resolverá un monstruo concreto y descubrir que no tiene la carta necesaria en su mano. La coordinación debe ser perfecta, ya que un solo error individual provoca la derrota inmediata de todo el grupo.

No todas las amenazas de la mazmorra son combates, ya que también contamos con cartas de tesoro que se integran en los mazos de robo. Estos tesoros representan la puntuación colectiva final tras superar el Nivel 7, siempre que se conserven en los mazos. Además, actúan como comodines de emergencia, pudiendo gastarse desde la mano para evitar una derrota prematura frente a un enemigo.

Un filler cooperativo ideal para amantes del rol

A pesar de requerir que la mesa sintonice sobre qué cartas jugar, TPK destaca por ser muy fácil de aprender y ejecutar. Su diseño escala de forma excelente a cualquier número de participantes, ofreciendo partidas de apenas 20 minutos. Esta agilidad lo convierte en una opción muy versátil tanto para sesiones familiares como para grupos más avanzados.

La flexibilidad de TPK le permite funcionar como un juego infantil y familiar, pero también como un excelente entremés para jugadores experimentados. Su tematización de fantasía oscura y su formato compacto lo transforman en el complemento perfecto para abrir o cerrar una sesión de rol tradicional de D&D. Un juego que encantará a toda la familia y que es más profundo y tiene más chicha de lo que parece.