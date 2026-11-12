Hot Wheels Infinite Rush análisis – La Fórmula de Forza Horizon Llegada al Mundo del Juguete

Uno de los juegos más esperados, Hot Wheels Infinite Rush, acaba de llegar para hacernos disfrutar este otoño. Desarrollado por Milestone y distribuido por Plaion, el título reinventa por completo la saga al trasladar la acción a un gigantesco mapa abierto. Este juego logra plasmar con éxito la libertad de un Forza Horizon trasladada a los coches de juguete, ofreciendo una experiencia divertida y accesible para todo tipo de jugones.

La conducción arcade ha experimentado un salto cualitativo impresionante respecto a las entregas previas, logrando que el paso por curva se sienta infinitamente más natural dentro de Hot Wheels Infinite Rush. El derrape se consagra como una herramienta táctica imprescindible para trazar los giros más cerrados a toda velocidad. Además hay gran cantidad de coches que irás consiguiendo, todos lanzados de forma física. Ideal para coleccionistas.

Aunque el manejo entre los vehículos mantiene un tacto accesible, nosotros hemos comprobado que las diferencias radican en la gestión del nitro. Mientras que algunos bólidos lo vacían de golpe en un impulso salvaje, otros permiten administrar el impulso por fases o según la presión del botón, añadiendo un matiz estratégico genial al control. Luego cada carrera requiere un vehículo de uno de los 4 tipos o un coche específico.

Libertad de Creación en Infinite Rush

Para los entusiastas del diseño y la vertiente comunitaria, la evolución del editor de pistas supone un auténtico sueño hecho realidad. Nos ha maravillados cada una herramientas de construcción, ya que son profundamente intuitivas y permiten tejer circuitos y pruebas en cuestión de minutos, adaptándose con total soltura a la orografía de las islas en Hot Wheels Infinite Rush.

La interfaz pone a disposición de la comunidad un abanico gigantesco de módulos y piezas, convirtiendo la tarea de diseñar pistas personalizadas en un placer accesible para todo el mundo. Y este editor se expande también al diseño de los coches. Aunque tu vehículo lo vas a poder pintar y diseñar como a ti más te guste. Y además podrás compartir estos diseños con la comunidad. Cada puede tener un diseño único en Hot Wheels Infinite Rush.

El mundo de Hot Wheels Infinite Rush está muy vivo. Transitar por él es un auténtico placer y el mapa de cada isla está lleno de cosas por hacer. Tendremos que ir descubriendo eventos y desbloqueando pruebas que harán que nunca esté vacío. Desde carreras, contrarrelojes, fotos con requisitos especiales hasta pruebas contra otros rivales de la IA para ganarles su coche. Es imperativo que exploremos porque el investigar cada rincón de las islas está muy premiado.

Siempre habrá cosas por hacer

Algo que sí que nos ha parecido un punto negativo es la variedad de circuitos de carreras, ya que puede sentirse un poco limitada con el paso del tiempo, provocando que ciertas pruebas y trazados terminen repitiéndose a lo largo de la campaña. Sin embargo gracias al editor de pistas de Hot Wheels Infinite Rush, esto es un hecho puntual que se solventa.

A nivel gráfico, el rendimiento del motor gráfico brilla por una fluidez intachable que no sufre rascadas ni ralentizaciones, incluso ante la saturación de efectos en pantalla. Los coches tienen todo tipo de detalles, incluso la marca en el cárter. A nivel de escenarios hay una gran variedad y tenemos que alabar que esté traducido al castellano mediante textos. A nivel sonoro también cumple muy bien y no desentona nada la música.

Hot Wheels Infinite Rush se corona como la entrega más ambiciosa de la franquicia y uno de los arcades de conducción más adictivos de los últimos tiempos. Con una amplitud territorial envidiable, un manejo refinado, cientos de cosas por hacer, vertiginosas peleas contra jefes y un apartado creativo soberbio, estamos ante una obra imprescindible en las consolas actuales. Si te gustan los juegos arcade estilo Forza Horizon, este Infinite Rush no te va a decepcionar.