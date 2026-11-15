Colarse a más de 300 km/h entre cuatro carriles de tráfico denso sosteniendo el manillar en primera persona produce una inyección de adrenalina inmediata. Si a esa velocidad extrema le sumas el sonido persistente de las sirenas, controles en carretera y coches patrulla intentando cerrarte el paso, el resultado es Traffic Assault, un título de conducción y acción en 3D para navegador desarrollado por el estudio español MAVA Games.

La presión policial vista desde el retrovisor

A diferencia de otros juegos de carreras en tráfico donde los vehículos de la inteligencia artificial se limitan a avanzar en línea recta, aquí la policía es un elemento dinámico que te persigue activamente. El sistema de persecución cuenta con cinco niveles de alerta que escalan progresivamente: desde radares de velocidad camuflados que detectan tus excesos hasta patrullas que solicitan refuerzos por radio y controles bloqueando la vía. Un detalle de diseño relevante es el funcionamiento real de los retrovisores en el manillar, lo que permite vigilar cómo los interceptores policiales se aproximan por detrás mientras mantienes la vista fija en esquivar turismos y camiones a alta velocidad.

El escenario principal traslada las carreras a entornos reales de la provincia de Almería. La campaña se compone de 112 misiones (64 principales y 48 secundarias) estructuradas en ocho capítulos que recorren parajes emblemáticos: la capital almeriense, el Poniente, el desierto de Tabernas, Cabo de Gata, Níjar–San José, el Levante, la Alpujarra y la exigente subida al observatorio de Calar Alto. Las misiones ofrecen variedad al combinar entregas a tiempo, duelos directos contra pilotos rivales, labores de escolta y huidas de alta presión.

Garaje, Caza Nocturna y modos adicionales

El progreso técnico del jugador se refleja en el garaje. Comenzando con la accesible Hikari 650 Neo, es posible desbloquear hasta 15 motocicletas hasta alcanzar la Tormenta S2-R de 306 CV. Cada vehículo dispone de seis áreas de mejora —mecánica, aceleración, velocidad punta, frenos y manejo—, complementadas con una selección de 27 cascos personalizables.

Para quienes buscan una experiencia aún más intensa, el Modo Caza Nocturna incluye ocho operaciones especiales bajo la lluvia, con visibilidad reducida, patrullas de interceptores y la necesidad de localizar escondites en el mapa para eludir los cercos policiales.

El juego se completa con los modos Infinito, Contrarreloj y Paseo libre. Este último incluye un planificador de rutas que permite explorar libremente una red vial que conecta 103 municipios almerienses.

Accesibilidad y veredicto

En el apartado técnico, Traffic Assault destaca por ejecutarse directamente en el navegador de manera fluida, sin necesidad de descargas ni registro previo. Es totalmente gratuito y compatible con ordenadores y dispositivos móviles mediante controles táctiles en posición horizontal, estando disponible en español, inglés y portugués de Brasil.

Se trata de una propuesta sólida e intuitiva, ideal para aficionados a los juegos de motos en primera persona, las carreras de esquiva entre tráfico y las persecuciones policiales clásicas. Se puede jugar directamente en mavagames.com/es/game/traffic-assault de forma rápida y sin complicaciones.