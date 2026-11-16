Dominus Gladiatus, desarrollado por Brain Seal Ltd y editado por PlayWay S.A., aterriza en PC y consolas para ponernos al frente de una escuela de luchadores. En esta propuesta asumimos el papel de un Dominus que debe reclutar esclavos en los mercados, entrenarlos en su propio Ludus y equiparlos para sobrevivir. Un juego de estrategia duro y bien hecho a pesar de los recursos.

En el apartado puramente jugable, el título combina la microgestión diaria de nuestras instalaciones con intensos enfrentamientos automáticos sobre la arena. Vigilar la fatiga, curar las lesiones y mantener alta la moral resulta vital antes de enviar a nuestros guerreros a duelos individuales o por equipos en Dominus Gladiatus. Hay 6 clases distintas y enviar al luchador erróneo al duelo que no es, acabará con su vida… y acudiremos al mercado de esclavos.

Dominus Gladiatus: El Mercado de Esclavos para ganar un torneo

La progresión exige ampliar constantemente el Ludus con nuevas estructuras y detectar el potencial oculto de cada recluta disponible en Roma. Destaca cómo la preparación previa al combate tiene un peso real sobre el resultado final, obligándonos a gestionar con inteligencia el oro y el descanso en Dominus Gladiatus. Pero es gestión y estrategia y más allá de ser un juego de acción pura, es lento y no para todos los públicos.

A nivel gráfico Dominus Gladiatus luce con gráficos que cumplen y se ve bien. Además puedes elegir la sangre en pantalla. Viene en castellano y se agradece. Este juego es un buen simulador de gestión directo, crudo y sumamente entretenido para los amantes de la estrategia histórica. Conquistar la gloria ante el público romano es todo un reto en Dominus Gladiatus.