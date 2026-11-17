La editorial Two Tomatoes nos trae la cuidada edición en castellano de Flixo. Se trata de la última creación del aclamado diseñador alemán Friedemann Friese. Este título promete revitalizar mecánicas clásicas con un giro totalmente fresco e inesperado. Nos encontramos ante un juego cooperativo contenido en una caja pequeña que ofrece partidas rápidas y desafiantes para grupos de dos a cinco jugadores.

MECÁNICAS Y JUGABILIDAD CENTRAL

Flixo reinventa una fórmula tradicional. El objetivo grupal es reducir al máximo el número de cartas de cada participante. Al empezar, recibimos nueve cartas que permanecen boca abajo. Estas cartas se colocan cuidadosamente formando una cuadrícula de tres por tres. En partidas a dos jugadores, la matriz se amplía a doce cartas iniciales. Se organizan en una cuadrícula de tres por cuatro.

Nuestro objetivo es acabar con las cartas numéricas malditas, llamadas cartas Flixo, ilustradas con caras raras. Todos los jugadores debemos colaborar para deshacernos de ellas antes de terminar. Además, intentaremos finalizar la partida sumando los números más bajos posibles. Esta meta dual requiere una comunicación constante y una estrategia de grupo.

Durante nuestro turno, tendremos dos acciones principales: coger la carta superior visible de la pila de descartes comunes. Esta carta robada se intercambia por cualquier carta de nuestra propia zona. La alternativa es arriesgarnos y robar a ciegas del mazo principal. Estas decisiones nos mantendrán constantemente en tensión.

LA MAGIA DE TRABAJAR EN EQUIPO

Aquí encontramos el giro mecánico más brillante del diseño ideado por Friese. Si decidimos descartar una carta Flixo, el siguiente jugador está obligado a recoger esa carta de la pila de descartes. Deberá incorporarla inmediatamente en un hueco de su propia matriz de juego. Esta regla transforma un acto nuestro en una responsabilidad compartida por todos.

Debemos planificar cuidadosamente cuándo y cómo pasar estas cartas Flixo. Medir la cantidad de estas cartas que tienen nuestros compañeros es fundamental para lograr la victoria conjunta. ¿Y cómo podemos deshacernos de ellas? Al formar filas o columnas de números idénticos, podemos eliminarlas del área. Si logramos eliminar una columna que contenga un Flixo, recibiremos una recompensa: podremos mirar una carta boca abajo de cualquier jugador.

DIFERENCIAS CON OTRAS VERSIONES

Para entender el valor real de este título, debemos mirar hacia el pasado. El sistema recuerda a títulos como “Golf” o «Skyjo«. Sin embargo, todas esas alternativas conocidas se centran exclusivamente en la competición pura. Flixo lo transforma en un reto totalmente cooperativo.

El diseñador ha modificado la interacción de los jugadores de una manera muy inteligente. Ya no buscamos perjudicar al jugador de al lado, ahora dependemos completamente de su éxito en la mesa para ganar. Esta es la gran diferencia mecánica frente a todos sus predecesores del mercado transforma la experiencia en una mecánica pura de team building.

Además, la hoja de instrucciones nos presenta un sistema de progresión de dificultad escalonado. Disponemos de niveles ajustables que van del cero hasta el cuatro. El nivel cero es ideal para las primeras partidas y aprender las mecánicas más básicas. A medida que conseguimos victorias, la cantidad de cartas enemigas aumenta progresivamente.

Por ejemplo, en el primer nivel del juego utilizaremos dos cartas malditas por cada jugador. Si ganamos, seguimos avanzando. El salto de dificultad está presente en el nivel tres, donde las cartas «-1» desaparecen de la partida. El nivel cuatro también quita los comodines «0». Por tanto, este sistema de escalado de dificultad asegura que el reto nunca desaparezca del todo y que vayamos aprendiendo progresivamente a jugar.

CONCLUSIONES

En definitiva, Flixo es un soplo de aire fresco para cualquier ludoteca. Friedemann Friese acierta de lleno al transformar una mecánica clásica en un juego cooperativo brillante. Además, su inteligente sistema de dificultad escalonada garantiza muchísimas horas en la mesa.

Por su ajustado precio, es una compra más que recomendada. Funciona genial jugando en pareja, en familia o con grupos más experimentados. Aunque el azar pueda frustrarte en alguna partida, el reto analítico de superar el nivel cuatro lo compensa con creces. En resumen, Two Tomatoes nos ha traído una auténtica joya en caja pequeña.