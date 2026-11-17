El shooter en primera persona más esperado del año ya está aquí. Call of Duty: Modern Warfare 4, lanzado este 23 de octubre de 2026 y desarrollado por Infinity Ward en colaboración con los estudios habituales de la franquicia y distribuido por Activision, nos devuelve de lleno al realismo táctico y a la crudeza de los conflictos bélicos contemporáneos.

Este título no solo busca continuar con el éxito arrollador de la sub-franquicia Modern Warfare, sino que perfecciona cada engranaje jugable de la anterior generación. En un panorama donde la competencia directa aprieta, la corona sigue firmemente en su sitio gracias a una campaña absorbente, un multijugador renovado con mecánicas rompedoras y el regreso de los modos tácticos que tanto demandaba la comunidad.

Lo primero que nos vamos a encontrar en Modern Warfare 4 es un menú minimalista y unificado que nos divide en las 3 secciones clave del juego: la campaña cinematográfica, el multijugador competitivo y las operaciones tácticas. Se agradece enormemente que los menús confusos de entregas pasadas dejen paso a esta interfaz directa y limpia donde todo está a un solo clic.

Modern Warfare 4 es la Fusión Adictiva entre Realismo Táctico y Dinamismo

La historia de Modern Warfare 4 nos sumerge de lleno en una trama geopolítica asfixiante donde tras lo sucedido en la anterior entrega, Corea del Norte ha invadido a su vecino del Sur. Tendremos que meternos de lleno a ayudar a un joven agente que está luchando por no perder su casa y su país ante un enemigo que no se va a dar por vencido fácilmente. Mucha parte del juego nos lleva a este lugar del mundo.

En esta ocasión, el Capitán Price, Soap y Ghost se enfrentan a todo un ejército tecnológicamente armado, obligándonos a alternar entre operaciones de sigilo extremo en ciudades asiáticas oscurecidas y asaltos frontales coordinados en bases fortificadas de otras partes del mundo. El guion equilibra a la perfección los momentos de tensión psicológica con la adrenalina pura de los tiroteos cinematográficos.

La jugabilidad mantiene el peso y la contundencia de las armas que caracterizan a Infinity Ward, pero introduce una fluidez de movimiento mejorada respecto a entregas anteriores. El sistema de recarga táctica, el manejo de los accesorios y la interacción con los escenarios aportan una capa de realismo inigualable. El movimiento al apuntar y la transición al correr se sienten naturales, eliminando cualquier atisbo de pesadez innecesaria.

Campaña táctica y cinematográfica a la altura de los clásicos

Lo más relevante a nivel competitivo es el refinamiento del gunplay y la respuesta del retroceso, que premia la precisión y el posicionamiento inteligente por encima de los movimientos caóticos, elevando el techo de habilidad en los modos multijugador. Contamos con un abanico generoso de armamento real adaptado al combate moderno, permitiendo una personalización casi infinita en los armeros.

La sensación de disparar el arsenal contemporáneo es absolutamente visceral. Las opciones de personalización de armas influyen de manera activa en las estadísticas y en el comportamiento balístico, ofreciendo una profundidad técnica muy adictiva para los veteranos. Como es tradición, disponemos de múltiples clases de armas principales, secundarias, lanzadores y equipamiento letal y táctico perfectamente equilibrado.

El peso de la narrativa recae una vez más en las operaciones encubiertas de la Task Force 141, obligando al jugador a coordinarse y a utilizar el entorno a su favor. Este enfoque transforma los enfrentamientos en auténticos desafíos tácticos donde la lectura del mapa y la comunicación con el pelotón resultan vitales.

Multijugador: Nuevos modos de juego, mapas dinámicos y precisión milimétrica

En el apartado multijugador, Modern Warfare 4 introduce novedades muy jugosas que revitalizan la fórmula competitiva clásica. Además de mantener las listas de partidas de toda la vida —como Duelo por Equipos o Dominio—, esta entrega debuta con modos rompedores como «Hackeo», donde los equipos deben hackear y defender nodos de datos móviles en pleno tiroteo alterando el mapa en tiempo real.

También Primera Línea con partidas de 6 contra 6 que es como un Duelo por Equipos pero el spawn de cada jugador no va rotando, siempre se aparece en un punto fijo y a partir de ahí hay que ganar territorio. Por último tenemos Transacción, donde al más puro estilo Counter, deberemos ir comprando armamento y equipo entre rondas tras finalizar las partidas. Este es el modo que nos parece más adecuado de cara a un competitivo.

El sistema de matchmaking equilibra las partidas de forma solvente, diferenciando los modos de juego estándar de las listas competitivas de rango. La rotación de mapas incluye escenarios completamente nuevos ambientados en zonas urbanas hiperrealistas con destrucción ambiental dinámica, junto con reinterpretaciones muy celebradas de mapas clásicos de la trilogía original adaptados a las nuevas mecánicas de movimiento.

De lo mejor que hemos visto gráficamente

A nivel gráfico, Modern Warfare 4 es un portento técnico y un escaparate absoluto para el hardware de actual generación. El nivel de detalle en los modelados de los operadores, los reflejos en las superficies, la iluminación dinámica y el diseño de sonido —con un doblaje al castellano impecable y un eco realista de los disparos— hacen que cada enfrentamiento se sienta aterradoramente real. De lo mejor hasta la fecha.

Call of Duty: Modern Warfare 4 es un pretende mejorar lo ya visto en anteriores entregas y darle un aire nuevo a la saga. Han tomado la base consagrada de la subserie y la han pulido al máximo, ofreciendo una experiencia bélica redonda que convencerá tanto a los puristas del multijugador como a los amantes de las campañas intensas. Un título imprescindible y un firme candidato a shooter del año.