Deductio es un juego de mesa editado por SD Games. Es una propuesta rápida, muy portátil y llena de tensión constante. Sin embargo, esconde una profundidad analítica muy exigente y satisfactoria.

¿DE QUÉ VA EXACTAMENTE DEDUCTIO?

En este juego de mesa, cada participante recibe un número secreto. Estos valores numéricos están entre el uno y el veinte. El objetivo final es simple pero exigente a nivel mental: debemos adivinar el número oculto de nuestros oponentes antes que ellos. Para lograrlo, usaremos diferentes cartas de pista durante nuestro propio turno. La tensión va en aumento a medida que avanza la partida.

El flujo de la partida se divide en turnos secuenciales y se desarrolla muy rápidamente. Durante nuestro turno, tenemos dos opciones estratégicas diferenciadas entre sí. En primer lugar, podemos jugar una carta de pista o, alternativamente, podemos intentar adivinar directamente el número secreto de un oponente. Cada decisión tiene consecuencias directas sobre la información que queda revelada. Debemos pensar muy bien cada paso antes de actuar en cada ronda.

Por otro lado, en Deductio nos encontramos con cartas de pista. Si decidimos jugar una pista, debemos elegir entre tres cartas visibles. Esta carta elegida debe describir nuestro número secreto de forma completamente veraz. Por ejemplo, puede indicar si nuestro número es par o es impar. También puede señalar si es mayor o menor que cierta cifra concreta. Al colocarla en la mesa, reducimos mucho nuestras opciones ante los rivales. Nuestros oponentes usarán esta información para sacarnos ventaja durante las siguientes rondas.

LA INFORMACIÓN ES PODER

Aquí es donde encontramos la mecánica clave de Deductio. Por nuestra parte, debemos dar pistas que cumplan con la norma obligatoria de que tienen que ser ciertas. Pero, al mismo tiempo, buscamos que estas pistas sean lo más ambiguas posible, pues, dar demasiada información precisa facilita enormemente el trabajo a nuestros oponentes. Debemos equilibrar la verdad obligatoria con la máxima opacidad estratégica posible. El análisis de las pistas descartadas también resulta vital para la victoria.

La segunda opción de nuestro turno consiste en lanzar una acusación. En lugar de dar una pista, intentamos adivinar un número secreto rival. Si acertamos la cifra exacta de nuestro oponente, sumaremos un punto automáticamente. En partidas de dos jugadores, necesitaremos conseguir tres puntos para la victoria. En partidas de tres o cuatro jugadores, bastan únicamente dos aciertos exactos. Es un sistema de puntuación que favorece las partidas dinámicas y cortas.

Pero equivocarse al adivinar tiene un precio alto, no podemos lanzarnos a la aventura de intentar adivinar sin pagar las consecuencias. Este es uno de los principales puntos fuertes del diseño de Deductio. Si fallamos en la predicción, sufriremos una penalización inmediata. Estaremos obligados a jugar dos cartas de pista consecutivas que revelarán muchísima información sobre nuestro propio número secreto. Este riesgo constante hace que cada acusación genere muchísima adrenalina en mesa.

EL AZAR TAMBIÉN SE HACE UN HUECO EN EL JUEGO

Como ocurre en casi todo juego de cartas, existe cierto factor de suerte. Este es uno de sus pocos puntos flacos a tener en consideración. Estamos limitados a elegir entre las tres cartas de pista disponibles. A veces, todas estas opciones revelan demasiada información sobre nuestro número y el azar puede ponernos en desventaja desde el primer turno de juego.

La interacción en Deductio es indirecta pero muy constante. No podemos atacar a otro jugador de forma física, sin embargo, la presión psicológica se palpa en el ambiente. Escuchar las deducciones en voz alta de nuestros oponentes genera una gran tensión. Nos exige también el autocontrol de nuestros gestos, pues la lectura del lenguaje corporal aporta un valor añadido a la experiencia del juego.

LA DIFERENCIA ENTRE DOS JUGADORES O MÁS

La experiencia de juego cambia según el número de participantes activos. A dos jugadores, se convierte en un duelo mental donde apenas existe margen de error. Es una auténtica partida de ajedrez donde la duración se reduce drásticamente, permitiendo enlazar múltiples partidas de forma consecutiva. En cuanto a las partidas de tres o cuatro jugadores, se convierten en un caos controlado. Las posibilidades de que alguien acierte por descarte accidental aumentan significativamente y es mucho más fácil que otros revelen información útil para nosotros. El juego se vuelve más ligero e incluso podemos llevarnos alguna sorpresa.

En conclusión, Deductio es una incorporación fantástica a cualquier ludoteca. Sus sencillas reglas esconden decisiones tácticas de muchísimo peso específico y la tensión de arriesgarnos a adivinar da lugar a momentos geniales en la mesa. SD Games ha acertado de pleno con esta versión portable por el tamaño de su caja. Es un imprescindible absoluto para los verdaderos fans de la deducción mental.