Con Karak II, editado en España por 2 Tomatoes, nos encontramos ante una experiencia que amplía notablemente el dinamismo y la estrategia del diseño original, transformando a los héroes en auténticos líderes territoriales que exploran terrenos desconocidos, fundan ciudades y reclutan ejércitos para frenar la oscuridad mientras pugnan por recolectar las preciadas Piedras de Alma.

Tras la aparente derrota del dragón en las profundidades, la calma dura poco en las tierras de Karak. Nuevas simas oscuras se abren en la superficie liberando criaturas aún más feroces, dando pie a una secuela independiente que eleva el listón. Con esta aventura autojugable podremos disfrutar de la saga original en este Karak II sin tener por qué saber nada sobre el primer juego. Y eso hace que gane muchos puntos como juego de aventura.

La exploración del mundo en Karak II se construye loseta a loseta, generando un mapa completamente inédito y cambiante en cada sesión. Partiendo de la loseta central del Castillo de Karak, los participantes van revelando terrenos divididos en dos categorías de dificultad. La producción destaca por su claridad y funcionalidad, apostando por figuras de cartón troqueladas con peanas plásticas y tableros individuales para la gestión.

Karak II: El equilibrio entre dados, gestión urbana y combate táctico

El desarrollo de cada turno en Karak II es directo y ofrece generalmente dos acciones por participante, permitiendo desplazarse una casilla antes de actuar. Las opciones en mesa abarcan desde fundar nuestra propia ciudadela y levantar edificios hasta recolectar materias primas o adiestrar unidades de combate. El objetivo de fondo no es otro que acumular gemas mágicas y equiparse antes de que el temible General Oscuro haga acto de presencia.

La resolución de los enfrentamientos en Karak II combina la tirada de dados de héroe con la fuerza de choque de las tropas reclutadas: caballeros, arqueros y magos. Al entrar en una casilla ocupada por monstruos, la batalla es obligatoria y se resuelve sumando las espadas visibles en los dados junto a las armas equipadas. Si igualamos o superamos la fuerza de la criatura, nos llevamos el botín y Piedras de Alma; si caemos derrotados, sufrimos daño directo y nos vemos forzados a retroceder.

A pesar de contar con un componente de fortuna derivado del lanzamiento de dados, Karak II prima el cálculo de riesgos y la toma de decisiones meditadas. El azar existe y puede inclinar una escaramuza ajustada, pero rara vez resulta injusto, ya que cada jugador decide cuándo acudir al combate, qué hechizos consumir y cuántos soldados arriesgar en la refriega. No es un juego de engaño ni faroleo, sino de saber elegir el momento adecuado para actuar.

Escalado óptimo y accesibilidad para todos

La interacción en Karak II no recurre a la confrontación directa entre peones, pero se siente constante a través del oportunismo sobre el mapa. La lucha por arrebatar losetas con recursos antes de que llegue un oponente, hacerse con amuletos valiosos o enviar la ficha de plaga hacia la fortaleza enemiga genera una rivalidad vibrante. Los turnos fluyen con tanta rapidez que apenas existe tiempo muerto y esto da mucho dinamismo a cada partida.

El comportamiento de Karak II funciona con grupos de dos a cinco participantes, aunque alcanza su punto ideal de equilibrio en partidas a tres o cuatro jugadores. Con dos participantes el mapa queda demasiado despejado y baja la disputa por los objetivos, mientras que a cinco el tablero se satura y las esperas entre turnos se alargan durante los combates. En su franja intermedia, la tensión por el avance hacia el General Oscuro y la carrera de puntos se mantiene.

Por su planteamiento accesible, Karak II se sitúa con acierto a medio camino entre el juego de corte familiar y la propuesta para jugadores más habituales. Resulta una opción idónea para quienes busquen dar un paso más allá de clásicos como Carcassonne, Catan o ¡Aventureros al Tren!, gracias a un reglamento muy lógico que no abruma con cálculos excesivos. La propuesta que nos brinda 2 Tomatoes con Karak II logra ensamblar con brillantez la narrativa de fantasía medieval con la exploración de losetas y la construcción de ejércitos. Una gran elección.