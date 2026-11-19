Just Dance: Decades of Hits es el lanzamiento número 18 de la conocida saga de Ubisoft. Lanzado el 13 de octubre para Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X/S, cuenta con una versión planificada para Nintendo Switch 2 en noviembre. No hablamos de un juego independiente, sino de una ampliación de contenido dentro del servicio en la nube que tiene desde hace años.

Si miramos atrás, Just Dance debutó aprovechando los controles por movimiento de generaciones anteriores de consola. Lo que ha garantizado su continuidad en el tiempo ha sido la accesibilidad técnica. Únicamente necesitamos un mando o un smartphone para registrar el movimiento. Actualmente, Just Dance funciona como un único cliente descargable, con expansiones como Decades of Hits que añaden valor y variedad a un software central.

UN RECORRIDO MUSICAL POR SEIS DÉCADAS

El repertorio de canciones de Just Dance: Decades of Hits está dividido en seis décadas musicales diferentes. El listado de 35 temas funciona como un recorrido cronológico que abarca desde los años setenta hasta la actualidad. En la sección de los setenta encontramos temas como «Mamma Mia» de ABBA y «Crocodile Rock» de Elton John, o versiones de The Jackson 5. La década de los ochenta nos hace bailar con temas como «Uptown Girl» de Billy Joel, «Into the Groove» de Madonna, o «It’s Tricky». Esta selección inicial nos muestra que el objetivo es conectar con todos los miembros de la familia en las partidas de domingo de Just Dance.

Al avanzar hacia los años noventa, encontramos himnos como «Wannabe» de Spice Girls y «Just A Girl» de No Doubt. Estos se complementan con temas como «Around the World» de Daft Punk. En la década de los dos mil, aparecen canciones como «Stronger» de Britney Spears, «Bye» de *NSYNC y «Feel Good Inc.» de Gorillaz. La selección musical, tanto de canciones como coreografías, es fantástica. Han elegido lo más representativo de cada década y lo han adaptado de forma técnica a diferentes capacidades de baile según el participante.

La oferta se completa con los éxitos contemporáneos de las décadas de 2010 y 2020. Aquí, aumenta la intensidad física con «Turn Down for What» de DJ Snake y Lil Jon, o «Danza Kuduro» de Don Omar y Lucenzo. La selección de la década actual incluye coreografías como «HOT TO GO!» de Chappell Roan, Sabrina Carpenter con «Manchild», Olivia Rodrigo o Bad Bunny.

NUEVOS MODOS Y EL SERVICIO JUST DANCE+

Just Dance: Decades of Hits introduce un modo aventura en el que acumulamos cristales al completar canciones y cumplir objetivos de precisión rítmica. La moneda obtenida nos permite desbloquear contenido estético, títulos para el perfil, marcos y avatares. El diseño de este modo premia la interacción en línea, otorgando multiplicadores de recompensa en la obtención de cristales cuando jugamos partidas con otros usuarios.

Por supuesto, esta entrega sigue también vinculada al servicio Just Dance+. Las 35 canciones de Decades of Hits son el repertorio inicial, pero el objetivo es complementarlo con contenido extra a través de la suscripción mensual. La interfaz de usuario ha sido rediseñada para facilitar la navegación entre épocas, géneros y niveles de intensidad, mezclando las canciones de todo el catálogo.

En cuanto a rendimiento técnico y optimización, la fluidez de la interfaz ha minimizado los tiempos de carga al entrar a las librerías musicales. El diseño visual de los coaches (los bailarines virtuales en pantalla) sigue teniendo colores planos de alto contraste y fondos con fuerte carga lumínica. Esto favorece el seguimiento visual de la coreografía incluso en pantallas de menor tamaño o para personas con cierta dificultad visual.

CONCLUSIONES

Just Dance: Decades of Hits es la última ampliación de una plataforma musical en constante evolución. Su diseño enciclopédico, que transita de forma cuidada por las últimas seis décadas de la industria musical, funciona como un puente intergeneracional. Las mejoras aplicadas en la interfaz de usuario, sumadas a la estructura de recompensas, nos aportan una sensación de progresión que revitaliza el bucle jugable. Ya sea para utilizarlo a modo de ejercicio de cardio o para echar unos bailes con la familia, es un clásico que no puede faltarte.