Molly House, diseñado por Jo Kelly y Cole Wehrle y editado en España por 2 Tomatoes, nos traslada al Londres de principios del siglo XVIII para ponernos en la piel de los Mollies, pioneros de la diversidad sexual y de género. En esta propuesta semicooperativa de identidades ocultas, los jugadores recorren las calles, dan rienda suelta a sus deseos y organizan festividades clandestinas bajo la constante amenaza de la mojigata Sociedad para la Reforma de las Costumbres,.

El desarrollo de la partida de Molly House se articula sobre un tablero con cuatro casas de citas en las esquinas, espacios de encuentro y tiendas centrales, apoyado por una baraja modificada de 52 cartas. En cada turno, lanzamos los dados para desplazarnos por las calles y gestionar el mercado antes de ejecutar una acción principal. La mecánica central gira en torno a la organización de fiestas: combinamos nuestras cartas de Deseo con las del resto de la mesa buscando formar las mejores jugadas, mientras evitamos que las cartas sobrantes vayan al montón de cotilleos.

La gran singularidad de Molly House reside en cómo sus mecánicas explican y refuerzan su exigente trasfondo histórico. Al final de cada semana se revisa el montón de cotilleos, donde las cartas acumuladas junto a las amenazas de Alguaciles y Pícaros generan pruebas comprometedoras contra las casas. Si una casa acumula siete pruebas, sufre una redada y los jugadores con mayor reputación en ella reciben acusaciones formales, viéndose obligados a decidir en secreto si permanecen leales a su comunidad o si se convierten en delatores para salvar el pellejo.

Molly House es tensión emocional

A diferencia de otros títulos de deducción social donde el rol de traidor viene impuesto desde el reparto inicial, en Molly House la traición es siempre una elección moral y táctica. Capitular ante el peligro y chivarse de los compañeros es una decisión con la que hay que convivir hasta el final de la partida, generando arcos dramáticos con tres desenlaces posibles: el triunfo comunitario si se alcanza suficiente alegría colectiva, la victoria de un infiltrado si caen las casas o la derrota grupal por atrofia tras cinco semanas.

Esta brillantez narrativa viene acompañada de una curva de aprendizaje exigente y áspera. Las reglas de Molly House que determinan cuándo van las cartas al montón de cotilleos o al montón seguro son resbaladizas, lo que puede llevar a cometer errores en las primeras partidas que alteren el equilibrio dramático de la mesa. Aunque tenemos hojas de ayuda, en realidad son algo confusas y jugar exige un esfuerzo extra durante el aprendizaje para interiorizar el flujo correcto de los descartes.

Una inmersión histórica en el Londres del siglo XVIII

En el apartado físico, la edición luce un cuidado trabajo de investigación histórica respaldado por personajes, lugares y citas extraídas de actas de juicios reales. Sus ilustraciones de estilo xilográfico, los peones de madera y el tapete central aportan una presencia visual magnífica. Molly House no es un título diseñado para agradar a todo el mundo de inmediato, sino una obra madura y exigente que recompensa con creces a quienes superan su barrera inicial de reglas.

La interacción constante y la volatilidad de las tiradas de movimiento provocan giros de guion memorables, donde un solo turno puede frustrar los planes más calculados o salvar in extremis a una casa al borde del abismo. Con una duración ajustada y una carga táctica notablemente más profunda que la de los juegos de identidades ocultas tradicionales, se posiciona como una pieza única dentro de cualquier ludoteca. La edición de 2 Tomatoes nos da una experiencia irrepetible para grupos habituales que busquen un desafío social adulto y emotivo.