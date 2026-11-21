Queens Domain se estrenó el pasado 30 de octubre de 2026 disponible en PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC y Nintendo Switch 2. Es un lanzamiento del estudio independiente Freshly Baked Games, editado por Future Friends Games con un diseño clásico que encuentra su espacio en la actualidad. Este título se presenta como un RPG de acción en primera persona que apuesta por la fantasía oscura y la exploración sin guías.

UNA NARRATIVA AMBIENTAL EN LA ISLA DE NEASIED

El argumento de Queens Domain es que asumimos el papel de un guerrero que viaja a la misteriosa isla de Neasied con el objetivo de encontrar a nuestro padre desaparecido. Este territorio es el verdadero protagonista de la aventura, sumido en la decadencia por culpa del despertar de una fuerza conocida como la Reina Durmiente.

La forma en la que el título cuenta su historia se basa en la narrativa ambiental y en la observación del entorno. Es un método de narración que confía plenamente en la inteligencia del jugador, recompensando la curiosidad y el análisis del contexto visual sobre la exposición tradicional. La lectura de descripciones de objetos y los encuentros con los escasos habitantes de la isla nos aportan la información extra necesaria. Este enfoque exige proactividad por nuestra parte a la hora de reconstruir los eventos que llevaron a la ruina de Neasied.

EL DISEÑO DE NIVELES DE QUEENS DOMAIN

El aspecto más destacable de Queens Domain es su intrincado diseño de niveles. El mapa de la isla funciona como un enorme puzle interconectado. La progresión no es lineal, ya que conseguiremos habilidades de desplazamiento y llaves específicas para abrir atajos y acceder a zonas previamente bloqueadas. Este tipo de movimiento nos hace ir y volver constantemente y nos recompensa la curiosidad con un sistema de secretos muy medido. Además, la orientación espacial se vuelve crucial, ya que el juego no cuenta con indicadores de misión.

EL SISTEMA DE COMBATE Y LA PROGRESIÓN DE ROL

Queens Domain opta por enfrentamientos en primera persona, donde la gestión de la distancia y el tiempo de ataque son determinantes. Existe una amplia variedad de armas, cada una con sus estadísticas, animaciones, requisitos de uso y optimizaciones. La mejora de este equipamiento y el descubrimiento de habilidades mágicas aportan variedad a los enfrentamientos habituales que tenemos en el juego.

Los controles, por su parte, nos resultan algo toscos, no obstante, los consideramos una característica más del ambiente retro del juego. Por ejemplo, las rutinas de ataque de ciertos enemigos hacen que nos limitemos a girar constantemente alrededor del rival para evitar el daño.

GRÁFICAMENTE NOS LLEVA A UNA DÉCADA ANTERIOR

En el apartado audiovisual, el juego de Freshly Baked Games se suma a la tendencia de recuperar la estética gráfica de las consolas de 32 bits. El uso de modelos con texturas pixeladas y una paleta de colores oscura propia de una isla perdida son signos de identidad del juego. No obstante, el filtro retro y la oscuridad de los entornos pueden dificultar en ocasiones la visibilidad mientras jugamos. En áreas concretas, la baja resolución de las texturas dificulta la identificación de objetos con los que interactuar o camufla a los enemigos. Aun así, el apartado sonoro potencia la atmósfera de misterio y alerta que nos generan los gráficos y la poca visibilidad.

Queens Domain demuestra que Freshly Baked Games ha creado un juego que conoce muy bien sus puntos fuertes. Han apostado por crear un mundo donde investigar y descubrir resulta muy satisfactorio dejando en un segundo plano el apartado gráfico o los combates vistosos. Queens Domain nos recuerda que diseñar escenarios ingeniosos y hacer que el jugador se busque la vida siguen siendo claves para crear un buen videojuego. Sin duda, es uno de los lanzamientos independientes más interesantes del año.