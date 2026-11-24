Nintendo Switch Sports Resort llegó el 22 de octubre de 2026. Con esta publicación, Nintendo retoma los simuladores de deportes en su última consola lanzada.

Cuando miramos atrás, es difícil entender el despegue de los videojuegos en el siglo XXI sin hablar de los simuladores deportivos de Nintendo. Aquel fenómeno de 2006 rompió todas las barreras y consiguió que cualquier persona, sin importar su edad o experiencia previa, cogiera un mando. Después de un intento en 2022 que dejó a bastantes usuarios con ganas de más contenido inicial, este nuevo título marca un punto de inflexión. No estamos ante un juego más en el calendario, sino del título que encabeza el esperado estreno en Nintendo Switch 2.

La estrategia de la compañía nipona es transparente. Han creado un paquete inicial que incluye la nueva consola, el juego y tres meses de suscripción online por un precio de 529,90 euros. El punto perfecto para demostrar de qué son capaces los nuevos Joy-Con 2. Al final, lo que busca este título es volver a reunir a la gente frente al televisor, pero sacando partido a la tecnología de una nueva generación.

La base de la jugabilidad sigue siendo mover el cuerpo, pero la precisión ha dado un salto gigante. El boxeo es seguramente el mejor ejemplo para entender este avance. Ahora el sistema detecta de forma casi instintiva si bloqueas, esquivas o lanzas un golpe curvo. La tecnología de los joy-con ha mejorado tanto que la resistencia y el impacto se transmiten a las manos con mucha fidelidad.

Otra novedad es la guerra de pulgares. Sobre el papel podría parecer un minijuego de relleno, pero ha ganado mucho potencial con el cambio técnico. La sensibilidad de los nuevos mandos para captar la presión exacta y la inclinación milimétrica lo convierte en algo tremendamente adictivo. Eso sí, en deportes clásicos como los bolos o el voleibol la evolución apenas se nota frente a la entrega anterior. En esos casos concretos, el título prefiere ir a lo seguro y mantener una fórmula continuista que ya funcionaba bien.

EL REGRESO A LA ISLA WUHU A GRAN ESCALA

Si hay algo que define visualmente a esta entrega y le otorga personalidad propia es el regreso de la Isla Wuhu. Ya no estamos ante una serie de menús estáticos y aburridos donde eliges el deporte y pasas directamente a la pista. Ahora, la isla es un entorno abierto, interconectado y completamente transitable. Puedes coger una moto de agua para rodear la costa, tirar de un monopatín para bajar por las cuestas de asfalto o subirte a la mítica avioneta para perderte por las montañas.

Este componente de exploración convierte a Nintendo Switch Sports Resort en algo mucho mayor que una simple suma de pruebas deportivas. El nivel de detalle de la isla a escala real invita a relajarse. También podemos volar en la avioneta sin ningún cronómetro ni objetivo claro, es algo muy disfrutable del juego. Es un espacio diseñado para disfrutar sin presiones y dedicarte a explorar.

DOCE DEPORTES

El corazón de Nintendo Switch Sports Resort lo forman doce deportes, convirtiendo esta entrega en la que mayor variedad tiene hasta la fecha. Pese a las ausencias, el tenis y el bádminton siguen siendo los reyes indiscutibles del salón. La diferencia de ritmo entre ambos está muy bien reflejada. El tenis te pide estar bien posicionado, calcular el golpe y jugar en equipo, mientras que el bádminton es puro reflejo y velocidad. Las pruebas especiales también ayudan a darle vida y recorrido al catálogo. Jugar a los bolos en pistas con obstáculos en movimiento, rampas y barreras te obliga a cambiar por completo tu forma de lanzar. Ya no basta con tirar recto; tienes que calcular el efecto y la fuerza para sortear las barreras. Ya puedes empezar a invertir horas de práctica si quieres conseguir buenas puntuaciones.

LA PERSONALIZACIÓN Y EL MURO DE LA DIFICULTAD

Para mantener el interés a largo plazo, el juego apuesta por un sistema de progreso centrado en la estética. Al jugar torneos y partidos, tanto en solitario como online, ganas puntos que sirven para desbloquear ropa, peinados y material deportivo para tu personaje. Es un sistema directo y efectivo, que te anima a echar siempre una partida más para conseguir esa raqueta o ese gorro que acaba de aparecer en la tienda virtual. Lo más acertado es que estos objetos son puramente visuales y no alteran tus estadísticas, por lo que la competición sigue siendo justa.

La verdadera prueba de fuego de Nintendo Switch Sports Resort es su capacidad para juntar a jugadores muy distintos en un mismo espacio. Los tutoriales son tan visuales que cualquiera que no haya tocado una consola en años entiende cómo jugar en un par de minutos. Gracias a la respuesta de los Joy-Con 2, los gestos naturales de la mano se traducen fielmente en la pantalla.

Por supuesto contamos con un modo online, este es el que tiene la tarea de mantener vivo el juego durante los próximos años. El sistema de rangos funciona bien, motiva a seguir compitiendo y los emparejamientos son rápidos. Durante las semanas posteriores al lanzamiento, los servidores han aguantado el tipo con mucha solvencia. Esto es vital en deportes donde un retraso en la conexión te arruina la partida, como el bádminton o la esgrima. La infraestructura técnica garantiza que los partidos fluyan sin problemas de sincronización, sin importar si juegas con alguien de tu misma ciudad o a miles de kilómetros.

CONCLUSIONES

En definitiva, Nintendo Switch Sports Resort cumple con nota lo que se propone: ofrecer diversión inmediata, compartida y sin barreras. El equilibrio entre el desafío para un jugador y la fluidez de los nuevos controles es un gran acierto. Y ha sido un factor clave convertir la selección de deportes en un mundo explorable. Es un juego que sabe cuál es su lugar en la industria: ser el puente definitivo entre el jugador habitual y el que solo coge el mando en reuniones familiares. Y conseguir eso de forma tan natural es un éxito que merece ser reconocido.