Acaba de llegar Pikmin 4 para Nintendo Switch 2 + Academia Dandori . La adorable franquicia de plantitas da el salto a la nueva consola de Nintendo. Este título reúne la aclamada aventura original lanzada en 2023 junto a un paquete de novedades técnicas y jugables diseñadas para el nuevo hardware. También incluye un nuevo contenido DLC para disfrutar aún más de la historia.

En esta entrega de Pikmin 4 volvemos a dirigir a nuestra brigada de rescate y al fiel Ochin para explorar jardines misteriosos y recolectar tesoros cotidianos. En el plano jugable y de contenido, la gran estrella de esta reedición es la incorporación del nuevo modo Academia Dandori, centrado en la gestión milimétrica del tiempo.

Estas pruebas cronometradas, que irán sumando hasta 72 fases mediante lanzamientos mensuales, nos retan a recolectar tesoros con máxima eficiencia y a participar en exámenes semanales de un solo intento en Pikmin 4 para Nintendo Switch 2 + Academia Dandori. Además, el micrófono integrado de la consola permite dar nueve comandos de voz directos a Ochin, mientras que GameShare facilita compartir las batallas Dandori con otro jugador que no tenga el juego.

Pikmin 4 implementa una mejora Visual a 4K

A nivel técnico, el salto visual es innegable gracias a una resolución mejorada que alcanza los 4K en el modo televisor, dotando de una nitidez cristalina al mundo en miniatura. Sin embargo, nosotros no podemos pasar por alto las luces y sombras que rodean el lanzamiento de Pikmin 4 para Nintendo Switch 2 + Academia Dandori.

Pikmin 4 para Nintendo Switch 2 + Academia Dandori se posiciona como una puerta de entrada extraordinaria para quienes aún no habían disfrutado de una de las mejores aventuras estratégicas de Nintendo. Y para los que ya tenían el juego en Switch, esta reedición significa la mejora gráfica y el añadido del DLC que alargará la vida del juego. Siempre está bien volver al Pikmin para pasar un rato increíble.