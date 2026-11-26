Hay una generación que ha crecido con Grand Theft Auto, entre los que me incluyo. La llegada de GTA VI de Rockstar significa volver a esa época de San Andreas o de GTA V en donde nuestras obligaciones no son las de ahora. Los compromisos de persona adulta no existían y por un ratito, podemos entrar en un mundo de libertad en donde todo está vivo y que te hace volver a esos años en donde podías liarla y luego ir a merendar. Rockstar lo ha vuelto a hacer.

Pero no nos cofundamos, GTA VI no evoca nostalgia. Tan solo hablaba de una saga con la que hemos crecido. Pero al contrario que muchas otras, Rockstar nos trae con esta sexta entrega un juego adaptado a los tiempos modernos, con mucha crítica a la sociedad actual pero sin perder la esencia. Ya llamó la atención en sus primeros tráilers la nueva pareja de protagonistas, Lucía y Jason, y al jugarlos, son mucho más profundos todavía.

Tenemos en GTA VI la historia, sin duda, más profunda y cruda de toda la saga. Todavía lo es más que la de Nico Bellic de la cuarta entrega. En este análisis no vamos a hacer spoilers para que disfrutéis de todo el argumento hilado que nos va llevando por Leónidas, el estado de Vice City, pero si que queremos hacer algunos apuntes. Nuestra pareja son unos delincuentes de poca monta en donde ella acaba en prisión. A lo largo del juego iremos descubriendo más.

GTA VI tiene un mundo en constante movimiento

Y como no puede ser de otra forma, en GTA VI vamos a ir descubriendo a incontables personajes secundarios que valen oro por su carácter o por lo locos que están. También vamos a ir cogiendo cariño tanto a Lucía como a Jason, ya que son dos personas que marcarán el corazón de muchos. Sin embargo, la libertad en tu más amplio sentido nos hará ir por distintos rumbos y seguramente una partida de una persona no será igual a la de otra por las decisiones.

Las decisiones son un factor clave en GTA VI. El cómo hagamos las cosas va a marcar bastante el carácter de cada personaje. Sin ser un ejemplo real del juego, podremos ayudar a alguien tirado en el suelo a levantarse, pero de la misma manera podremos darle una patada y robarle. Y de eso se acordará el juego y, como decimos, nos marcará. Ahora cada acción tiene su repercusión, hasta prácticamente lo más pequeño.

A nivel jugable tenemos que decir que GTA VI ha dado un salto adelante. Siendo en esencia lo mismo de los anteriores, se ha pulido el control de una forma increíble. El poder conducir infinidad de vehículos y que cada uno de ellos sea particular e incluso cambie el manejo en condiciones distintas atmosféricas nos ha encantado. Los tiroteos y las peleas a puñetazos también nos han gustado mucho. Lucía y Jason tienen sendos estilos diferentes de pelear.

Misiones, retos y demás actividades

Decíamos que las condiciones meteorológicas son cambiantes y se nota mucho a la hora de conducir o de que una misión que en principio iba a ser sencilla, cambie y se convierta en algo caótico por una tormenta sobrevenida. Pero eso es aleatorio y no se puede controlar. Y detalles pequeños de vida real hay millones en el juego. Tenemos que decir que GTA VI es un mundo vivo y en constante evolución.

Es la vida tal cual, te vas a encontrar una gran cantidad de situaciones aleatorias que harán de tu viaje hacia cierto punto algo diferente cada vez. La conducción también ha mejorado muchísimo y como decíamos cada vehículo tiene sus características y tendrá mejor o peor manejabilidad. Las armas también son muy variadas y por fin tendremos que seleccionar qué llevamos, no podemos tener un arsenal increíble, por eso tenemos que guardarla en el coche.

Algo que nos ha llamado mucho la atención y que viene a modernizar mucho el juego es el robo. No vamos a dar más detalles de lo necesario, pero ya no es tan sencillo el ir por la calle y hacerte con un coche o una moto sin más. Tendrá su dificultad, no vale con darle solo al botón triángulo o Y y hacerte con él. Hay más que queremos que vayáis descubriendo. Pero también ha cambiado el sistema policial.

Total libertad de acción con consecuencias

Ahora al cometer una ilegalidad, ya sea un robo, un atropello o incluso iniciar un tiroteo, hará que la policía acuda de inmediato. Y esto acarrea algunos problemas como que sepan en qué coche ibas, tu ropa o incluso tu aspecto físico. Y se quedará un radio de búsqueda con ello que hará que si te ven, vayan a por ti. Así es GTA VI un mundo en donde ya lo que hagas tiene su repercusión y sus consecuencias.

Tenemos misiones principales, misiones secundarias, eventos aleatorios, pruebas, minijuegos y un sinfín de actividades, tiendas y qué hacer que nos robarán muchas horas en este pozo sin fin que es GTA VI. Lo que hagamos, como pasaba en San Andreas, también tendrá su repercusión a nivel físico, como hacer ejercicio, comer mucho o mejorar la concentración, el nuevo sistema que trae este juego tanto para Jason como para Lucía.

La policía te recuerda en GTA VI

A nivel gráfico tenemos que decir que GTA VI es lo mejor que hemos visto. A pesar de no ir a 60FPS, las luces, las sombras, las texturas y los detalles son increíbles. Los personajes han mejorado muchísimo e incluso la gestualidad es muy realista. A nivel sonoro contamos con una impresionante BSO de radio y de melodías que hacen que sea un juego completísimo. Y al mismo nivel esta la traducción mediante textos. Eso sí tenemos las voces en inglés.

Hay distintos años que han marcado época en los videojuegos, 2026 será otro de esos que será recordado por todo lo que ha salido este año. Noviembre ha sido uno de los meses más espectaculares del sector y GTA VI viene a poner la guinda convirtiéndose por méritos propios en uno de los mejores juegos de la historia. Una historia más madura, dos personajes increíbles y una aventura de horas y horas que solo recomendamos para mayores de edad.