Map Masters está a medio camino entre unas reglas accesibles que se puedan explicar en pocos minutos y los puzles espaciales muy trabajados. Ha sido Publicado por la editorial belga Captain Games y distribuido en España por Asmodee desde septiembre de 2026. Este título propone una fórmula poco habitual en el mercado actual: empaquetar dentro de una misma caja dos sistemas de juego. Encontramos un modo competitivo basado en la construcción de mazos y una variante cooperativa por misiones, ambos unidos por cartas borrables con rotulador.

Aquí como jugadores, no nos limitamos a recorrer un escenario ya trazado, sino que actuaremos al mismo tiempo como arquitectos del laberinto y como aventureros. Eso hace que la obra de Ian Sebastian Bach y Cédrick Caumont se sienta por momentos, como un videojuego analógico de exploración de mazmorras.

LA MAZMORRA: UN LENGUAJE COMÚN PARA DOS JUEGOS

Antes de separar ambos modos de juego, resulta necesario examinar las reglas que comparten durante la partida. Map Masters gira en torno a cartas con pasillos y estancias que se colocan siempre en orientación vertical procurando que los corredores adyacentes encajen. Sobre esa cuadrícula de cartas, dibujaremos nuestra ruta con rotuladores a través de las diferentes losetas.

El diseño distingue entre pasillos de suelo de tierra y salas más amplias con suelo de piedra. Esta diferencia no es solo estética: un pasillo solo puede recorrerse una vez y la línea trazada nunca puede cruzarse consigo misma en el mismo plano. Las salas admiten varias visitas siempre que se utilicen accesos distintos sin cruzar trazos, aunque el botín se recoge solo la primera vez que entras.

A esa norma sumamos la existencia de dos niveles de altura dentro de la mazmorra: la planta principal y el subsuelo. El segundo es identificable por su tono amarillo brillante y la ausencia de muros. El descenso al subsuelo se produce mediante escaleras, trampas de foso o teletransporte. Esta doble altura permite que una ruta pase por encima o por debajo de otro trazo sin incumplir la prohibición de cruces. A lo largo del recorrido encontraremos diferentes objetos, algunos como monedas o barriles.

También podemos encontrar obstáculos como monstruos, fosos o candados, y tendremos que buscar llaves, cuerdas o combatir contra los enemigos hasta eliminarlos a todos. Dentro de la mazmorra también existen teletransportadores que nos permiten interrumpir la línea y reanudarla desde otro teletransporte sin usar en cualquier carta y nivel. Y, por último, optimizadores que nos ayudarán en las partidas cooperativas o que nos mejorarán el mazo en las partidas competitivas.

MODO COMPETITIVO: CONSTRUCCIÓN DE MAZOS

En su vertiente competitiva, diseñada para grupos de 2 a 5 personas, Map Masters se estructura en seis rondas de unos 45 minutos por partida. Los jugadores empezamos con seis monedas y un mazo personal de nueve cartas iniciales. A partir de esa base, cada ronda tiene una estructura marcada: primero se conoce el objetivo principal de puntuación. Posteriormente, se abre la fase de mercado. A continuación, cada cual forma su mano de cinco cartas. Y, por último, todos construiremos nuestra mazmorra personal de forma simultánea y dibujaremos nuestro camino.

Durante la fase de exploración, todos intentaremos maximizar el icono del objetivo principal y acumular monedas para la siguiente ronda. Sin embargo, una vez cerrados los caminos, se revela un objetivo secundario al azar para toda la mesa. A ello se suman tres fuentes adicionales de puntuación que harán que sea aun más competitiva la partida.

Las rondas con reloj de arena, que premian con un punto extra al primero que suelte el rotulador y anuncie que ha terminado. La segunda es la bonificación final por haber logrado salir de la mazmorra en más rondas que nuestros rivales. Y la tercera son las monedas sobrantes al cierre de la sexta ronda.

Si la ruta ha rodeado un icono de reciclaje, podremos limpiar una de nuestras cinco cartas y reservarla directamente para la siguiente ronda. Si hemos pasado por unas tijeras, podemos eliminar una carta de su colección para acelerar la rotación de nuestras compras más potentes. Como medida adicional, al finalizar la tercera ronda descartamos y reponemos todo el mercado de cartas y hechizos.

MODO COOPERATIVO Y EN SOLITARIO: CATORCE MISIONES

El modo cooperativo, apto para 1 a 5 jugadores, transforma Map Masters en un puzle por turnos con un ritmo mucho más pausado y dialogado. En lugar de montar mazmorras individuales, toda la mesa colabora sobre un gran despliegue central. Esta mazmorra corresponde a una de las catorce misiones incluidas en el cuaderno, ordenadas de menor a mayor dificultad.

Antes de empezar la exploración, recibiremos un presupuesto cerrado. Con este, se decide qué fichas de hada y qué libros de hechizos comprar y a qué grupo de aventureros se les asignará cada uno. Una vez colocadas las figuras de grupo en los bordes del despliegue y repartidos esos apoyos, no es posible intercambiarlos durante la partida. Esa preparación inicial exige leer bien la disposición del escenario antes de colocar la primera carta.

En cada turno, el jugador activo coloca en vertical una de las tres cartas de su mano en un espacio vacío del tablero común. El objetivo es conectar los puntos de partida con cartas intermedias (para recoger artefactos o cumplir requisitos previos) y con las cartas de jefe. Por ejemplo, en la primera misión, el equipo debe coordinar cuatro rutas diferentes para entregar al jefe una serie de objetos.

El propio reglamento de Map Masters destaca que el uso de los teletransportes es indispensable para superar la mayoría de los escenarios. Para adaptar este reto a distintos perfiles de mesa, se ofrecen cuatro niveles de dificultad.

CONCLUSIONES

Map Masters es una propuesta muy versátil. Su principal atractivo reside en reunir dentro de una misma caja dos experiencias completas y claramente diferenciadas. A esta doble jugabilidad se suman una variedad de opciones dentro de la partida gracias a los hechizos. También una edición cuidada que incorpora cartas de referencia y pegatinas pensadas para facilitar el juego a personas con daltonismo. Con todo ello, el título de Asmodee logra un equilibrio muy acertado entre accesibilidad, profundidad estratégica y rejugabilidad.