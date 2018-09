España: Twitter perpetra la indignidad de suspender cuentas de víctimas del terrorismo

No tienen vergüenza ni snetido común. Sólo afán de dinero. Hablamos en concreto de Twitter y los que la dirigen.

Cientos de usuarios de esta popular red social han reaccionado con indignación a la última medida tomada por la red social: suspender las cuentas de víctimas del terrorismo.

Durante este 29 de septiembre de 2018, la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, se encontró con que su cuenta había sido desactivada, del mismo modo que la de la organización.

A los que me preguntáis porqué nos han suspendido hoy las cuentas, no nos han dado explicaciones todavía, pero cuando esta mañana he intentado poner el twit este, me la han suspendido y al intentar subirlo después desde @CovitePV nos la han cerrado también. pic.twitter.com/AtAH8X3t92