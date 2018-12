Blackfishing: las 'influencers blancas' acusadas de fingir ser negras

Muchas personas estás dispuestas a hacer lo que sea con tal de conseguir un puñado mas de likes en sus post en redes, motivadas por la falsa espectativa de ganar mucho dinero con ello (Los nuevos influencers de Instagram, perfiles generados por computadora).

Se ha hablado mucho sobre "blackfishing" desde que se volvió viral en Twitter un hilo de comentarios de la escritora canadiense Wanna Thompson, quien hablaba de las mujeres acusadas de esta práctica (Esta instagrammer española imita las fotos de las influencers en versión "curvy" y está arrasando).

Algunas personas se han estado preguntando por qué el tema es un problema, según recogen Kameron Virk y Nesta McGregor Reporteras de Newsbeat en BBC Mundo..

Dara Thurmond, una enfermera de Nueva York que ha criticado esta práctica, comenta a Radio 1 Newsbeat que los negros "solo por ser nosotros mismos" siempre han sido "mal vistos".

Thurmond dice que su frustración se debe a que las mujeres blancas que parecen estar posando como negras no saben "la lucha que atraviesan las mujeres negras solo para ser aceptadas por quienes son".

Ella dice que las mujeres acusadas de "blackfishing" están siendo "injustas" con las mujeres negras que intentan convertirse en personas influyentes.

Jaiden Gumbayan tiene 19 años, es de Jacksonville (Florida, Estados Unidos) y también ha sido acusado de "blackfishing".

Como Alicja, dice que entiende parcialmente las reacciones en su contra. Pero niega fingir que es de una raza diferente a la suya.

Ella cree que hay una "fina barrera entre apreciación y apropiación".

Un nombre que se menciona en casi todo lo escrito en internet sobre "blackfishing" es Kim Kardashian.

La razón es que la estrella de la telerrealidad ha sido particularmente acusada de apropiarse de la cultura negra en varias ocasiones a lo largo de los años.

El "efecto Kardashian" también ha sido señalado como el causante de un aumento aparente de las jóvenes que se someten a cirugías estéticas.

Thurmond dice que no se sorprendió en absoluto cuando se enteró del fenómeno del "blackfishing".

Gumbayan dice que las reacciones de rechazo en su contra le han enseñado que hay "otras formas de mostrar aprecio".

Alicja asegura que más de un usuario le ha dicho que debería suicidarse, luego de publicar fotos en las redes.

Dice que a raíz de las acusaciones en su contra por hacer "blackfishing", será más "cautelosa" con peinados como las trenzas en el futuro.

¿Cambiarás tus fotos?, le preguntamos.

White girls if you want to pass as Black, how about using your platforms to address the injustices and discrimation actual Black people face. Don't just appropriate, Appreciate the people you are imitating #emmahallberg pic.twitter.com/gpmkvB0BZj