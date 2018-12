¿Sabes por qué Jennifer Aniston nunca ha tenido redes sociales?

No existir en las Redes Sociales tiene muchas ventajas que deventajas para algunos famosos. Ni Twitter, ni Instagram, ni Snapchat. Jennifer Aniston no ha querido crearse una cuenta en ninguna de estas páginas y tiene una razón de peso. La actriz ha revelado el motivo de su rechazo a las redes sociales en una entrevista concedida a la edición estadounidense de la revista Elle, según huffingtonpost.

La protagonista de Friends es muy celosa de su intimidad y prefiere no regalar esos momentos que, por insignificantes que parezcan, son solo suyos. "Lo único que tengo que mantener es ese pequeño círculo sagrado que es solo mío. Si estoy sentada publicando algo sobre mis perros o estoy haciendo un boomerang de mis taza de café por la mañana, estoy regalando un trozo más de algo que es mío", ha confesado la estadounidense.

Aniston no es precisamente conocida por airear su vida personal y habitualmente evita responder a este tipo de preguntas. A pesar de ello, ha dado una pequeña pincelada en esta entrevista, en la que se le ha preguntado por la sombra que siempre le ha perseguido y que, según algunas teorías, fue la culpable de su ruptura con Brad Pitt: la de la maternidad. La actriz ha aclarado que no es un problema no ser madre porque hoy en día la ciencia permite tener hijos más tarde. Aun así, no se cierra a nada. "¿Quién sabe lo que depara el futuro?", ha planteado.

Hace una semana, Aniston sorprendió a todos sus seguidores con una dura confesión sobre su madre en The Sunday Telegraph, donde dejó claro que la relación de ambas nunca fue idílica.