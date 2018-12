La inteligencia artificial de este videojuego se salió de control y los expertos no saben cómo

La inteligencia artificial del videojuego EVE Online se salió de control y desató una batalla entre tres flotillas cósmicas sin participación alguna de los humanos, fuesen estos usuarios o programadores, reporta el portal 3Dnews, según rt.

En noviembre de 2017, la compañía CCP Games lanzó una actualización que ampliaba las posibilidades de los llamados 'personajes no jugadores'. Ahora, según este medio, resulta que en este juego de rol en línea y multijugador masivo, esos personajes no jugadores empezaron a luchar por el control de los territorios. Y lo hicieron en secreto para todos: durante un tiempo, sobre eso no supieron nada ni la empresa desarrolladora ni los usuarios.

Así, los 'piratas' comenzaron a hacerse con el territorio y los recursos de los 'mineros', cuando de repente apareció en el sector la fracción de los 'vagabundos'. "Se desconoce si fue un accidente, o si la inteligencia artificial respondió a sus acciones", destaca el medio. Entonces, los piratas y otra fracción -la flotilla del imperio Amarr- se unieron y lucharon juntos contra el enemigo común. La flotilla de Amarr derrotó a los vagabundos, pero los piratas los traicionaron y salieron ganadores de esa batalla.

Y nadie entre los humanos vio esta lucha: solo se enteraron después que finalizó. Ahora CCP Games está investigando la inusual situación, para saber más sobre los riesgos de una inteligencia artificial fuera de control.