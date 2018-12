Todas las caras de este vídeo son falsas: están creadas por un motor inteligencia artificial de NVIDIA

La Inteligencia Artificial no deja de sorpendernos, día tars día, con las posibilidades que presenta. Cada vez resulta más difícil diferenciar lo que es real lo que ha sido creado por una máquina. Y si no que se lo digan a NVIDIA, que ha creado un nuevo sistema de inteligencia artificial que es capaz de generar caras de personas que parecen reales pero que no lo son, según recogen ArXiv y Javier Pastor en xataka.

El sistema es capaz va más allá de lo que se había logrado hasta ahora con las llamadas Generative Adversarial Networks (GAN) y aplica un generador "basado en estilos" para combinar todo tipo de rasgos y conformar caras que no se diferencian ya de las que vemos en fotografías reales en nuestro día a día. Una vez más: no te creas lo que veas.

En NVIDIA ya habían experimentado con esta técnica hace un año, y el mismo equipo que desarrolló aquel primer sistema vuelve ahora a sorprendernos con una aproximación aún más alucinante a este tipo de redes neuronales que hacen uso de aprendizaje profundo no supervisado.

Estas técnicas se han usado en el pasado para crear todo tipo de resultados fotorrealísticos a la hora de visualizar diseños industriales, de interiores, zapatos, bolsos, coches o incluso escenas utilizadas en juegos de ordenador, pero en NVIDIA han vuelto a mostrar la capacidad de estos algoritmos a la hora de crear rostros humanos de forma aleatoria.

El nuevo algoritmo es capaz de combinar estilos de caras con atributos como el color de la piel o la forma de la nariz y la boca creando una matriz que da distintos resultados según la combinación utilizada.

Incluso es posible establecer capas que vayan puliendo los resultados que acaban dando lugar a variaciones de una misma cara que se ven afectadas por todos esos parámetros que permiten al generador de caras trabajar con combinaciones casi ilimitadas.

Para entrenar al sistema se hizo uso de un conjunto de 70.000 imágenes de rostros humanos (Flickr-Faces-HQ, FFHQ) que la plataforma permite utilizar para este tipo de desarrollos, y curiosamente también aprovecharon la plataforma Mechanical Turk de Amazon para eliminar fotos de estatuas, de cuadros o fotos de fotos.