Las 15 traducciones de Google Translator que deberían ser esculpidas en mármol

La calidad de los traductores tiene sus límites, y en ocasiones suceden cosas así. ¿Sabías que el traductor de Google hace 'predicciones' sobre el fin del mundo?

Puede que seáis de esos turistas que no se atreven a hablar cuando visitan Londres. O quizás cuando al fin os animais, se os escapan cosas como "I'm in the flower of life" para decir que "os sentís en la flor de la vida", o que algo "cost a kidney" para decir que "cuesta un riñón." Cómo utilizar el traductor de Google sin conexión a Internet para que no te la metan doblada en la factura

En ese caso, lo vuestro es spanglish del malo. Y si lo que queréis es ser capaces de comunicaros en inglés, más os vale poneros las pilas, porque el traductor de Google puede llegar a ser el peor troll que existe. ¿No nos creéis?

cuando no sabes nada en la prueba de ingles y haces todo con el traductor de google pic.twitter.com/1guvnee2rE — fredo (@sometimeslali) 28 de mayo de 2017

Gracias por la ayuda Sr. Google pic.twitter.com/DSlqazKmlz — Laura Ferrero (@Lau_Ferrero) 20 de abril de 2016

Tienes un lapsus, vas a Google traductor a buscar ayuda y pasa esto pic.twitter.com/3L4OzgM5D5 — Reddie Barnabitch ☸ (@Lickmydrugs) 21 de mayo de 2017

ANTES DE MORIR:

Escribir un libro

Plantar un pino (muchos) ✅

Descubrir que Twitter es Gorjeo en español✅ pic.twitter.com/KjWAGfq4kJ — Raquel Hervás (@eldodoazul) 1 de junio de 2017

El traductor de Google os desea feliz puente a todos/as :)) pic.twitter.com/BOaEuc5ESt — Leon Hunter SL (@LeonHunterSL) 28 de abril de 2017

El traductor de Google es lo mejor que le ha pasado al mundo moderno. pic.twitter.com/06NzUkCeCp — Marshmallow (@GoldenHerm) 24 de abril de 2017

si pones en el traductor de google tu vieja te lo reconoce como tu madre estoy llorando pic.twitter.com/EAyJ7x38xV — andrés (@joshdrums) 15 de marzo de 2017 Eres neta traductor google? pic.twitter.com/qvO8ICUsPE — Elinor Rigby (@ElinorOdzBl) 14 de marzo de 2017

No sabía que el traductor de Google era del PP. pic.twitter.com/9spcOzXzNQ — єl թเ๏j๏ (@GarcierPeter) 9 de marzo de 2017

El traductor de Google nunca aprendió los false friends pic.twitter.com/IjmrZdCF2e — ✨🎄✨ (@Albagarnie) 9 de marzo de 2017

Google is fucking useless pic.twitter.com/xeiloHvYNH — Jared (@Mintzified) 8 de mayo de 2017

Tortilla de papas = of dads. pic.twitter.com/OMZs0ex0tu — Diego Papic (@dieguez_) 12 de enero de 2017