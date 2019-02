Pérez-Reverte deja en ridículo a Pedro Sánchez con una sola palabra por la guerra de Bosnia

Si hay algo que tenga Arturo Pérez Reverte es que no se calla ante la estupidez. Twitter: Arturo Pérez-Reverte arrasa con este reflexión sobre España y los cobardes

A Pedro Sánchez le gusta enviar mensajes edulcorados, y en una fecha como el Día Escolar de la Paz -que se celebra el 30 de enero para conmemorar la muerte de Mohandas 'Mahatma' Gandhi- no iba a ser menos.

Además, le permitía hacer su segunda cosa favorita después de recordarnos que es presidente del Gobierno: tirar de currículum, según El Español.

En los noventa, un jovencísimo Pedro Sánchez acompañó a Bosnia al exministro de Exteriores Carlos Westendorp, quien había sido designado como Alto Representante Internacional por la ONU en la pacificación de Bosnia-Herzegovina.

Pedrito, como lo llamaba el exministro, era miembro de su gabinete.

Rememorar esa experiencia, no obstante, supone meterse en arenas movedizas para Sánchez: no era el jefe de gabinete, como figuró brevemente en su CV antes de un apresurado cambio en pleno escándalo por su tesis. Pero no quiso desaprovechar la ocasión para recordárnoslo con un mensaje líquido sin contenido real alguno, como suele ser habitual en él:

En Bosnia conocí las consecuencias de la guerra. Comprendí que la paz, la democracia y la libertad nunca deben darse por sentadas, entendí su fragilidad y supe que son lo más valioso a lo que pueden aspirar las sociedades. Celebremos el #DíaDeLaPaz. Trabajemos por ella cada día. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 30 de enero de 2019

Ocurre que el conflicto yugoslavo es terreno conocido del terminator favorito de Twitter, Arturo Pérez Reverte, quien vivió la guerra de primera mano como reportero. Un tuitero con bastante mala leche decidió invocar al escritor, sabedor de que la cosa podía dar bastante juego.

No sé que pensará @perezreverte cuando lea ese tuit. Pero intuyo que dirá algo así como. "Recristo" https://t.co/iT41bBoKra — Tonto A Las 3 (@las_tonto) 31 de enero de 2019

Lo cierto es que el tuitero dio un pase espléndido. Tenso, y a una altura perfecta para rematar de cabeza apuntando a la base del palo, digno del mejor Xavi Hernández. Y escritor entró con todo como el Torpedo Müller para acribillar a la red con un solo y brutal toque: