¿Eres capaz de encontrar a la lechuza camuflada en esta foto?

Nada mejor que poner a prueba nuestros sentidos. El último reto viral que está inundando las redes sociales. Un usuario de Twitter compartió una fotografía con la imagen de un árbol, pero no es lo único que aparece en ella ya que, aunque a simple vista parece imposible, en la fotografía también hay escondida una lechuza, algunos piensan que es imposible, pero si te fijas bien la encontrarás, según sq.

Esta prueba de agudeza visual se inició con la fotografía tomada por un cartero del Reino Unido que decidió compartir la imagen con sus seguidores:

Can you spot it? Postman's photo of owl that social media users say is 'impossible to see' - Manchester Evening News https://t.co/VegJFyk3Cx pic.twitter.com/r6YT6cAsgQ