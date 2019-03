Las 11 fotos falsas que le colaron a todo el mundo en Internet

Desde que existe Internet, muchos la han utilizado para mentir y propagar falsos rumores. (25 fotos que parecen falsas, pero que son reales como la vida misma).

Los internautas comparten en Internet millones de fotos a diario. Hay imágenes que generan fuertes emociones en algunas personas, y que terminan volviéndose virales cuando todo el mundo interactúa con las publicaciones, y las comparten con sus propios contactos. Sin embargo, con el tiempo la gente empieza a compartir sin leer los comentarios de los demás, o fijarse bien en los detalles, según sq.

La consecuencia es que muchas veces las imágenes que dan la vuelta al mundo son falsificaciones bien logradas, o no están correctamente identificadas. ¡Juzgad vosotros mismos!. (Iñaki López se traga una foto falsa y Tertsch le despedaza: "Es lo más nauseabundo del basurero").

Esto es lo que le pasó a la selva tropical en 10 años.





Este collage de fotos se convirtió en un éxito gracias al popular #10YearChallenge. En Reddit, la imagen viene acompañada de un texto que dice que "cada año, entre 46 y 58 mil kilómetros cuadrados de bosque desaparecen como resultado de las talas".

La foto parece impresionante y verdadera, y además la presencia en ella del logotipo del Fondo Mundial para la Naturaleza da credibilidad. Pero en realidad no es un collage de dos fotografías tomadas con una diferencia de 10 años, sino de una sola fotografía de un banco de imágenes. Representa la destrucción de la selva tropical de Malasia para la expansión de las plantaciones de la palma aceitera.



Un chico mezcla arroz con maestría.





¿Verdad que el fotógrafo logró capturar un momento increíble mientras el chico removía el arroz en un wok con maestría? Pues en realidad el arroz es falso. De hecho, todo es falso. Es una escultura, y se puede comprar en Tokio, en una tienda que vende comida y platos falsos.



Graffiti que solo se puede ver en el agua.





Esta foto se ha convertido en un éxito en muchos sitios de Internet. Pero la realidad es que está bastante procesada con un editor gráfico. El muro realmente existe, está hecho sobre un edificio ubicado en la ciudad lituana de Marijampole. El autor del trabajo es Ray Bartkus, un maestro de arte callejero, que pintó los dibujos al revés a propósito, para que la imagen correcta se reflejara en el agua.

Sin embargo, el dibujo se ve mejor en un clima tranquilo, cuando la superficie del río es absolutamente lisa. De lo contrario, el reflejo se ve así:

Es decir que, en la primera foto, el reflejo en el agua está procesado con Photoshop.

En una oficina, encontraron debajo de la mesa un venado y un lince bebés, que se refugiaron de los incendios de California.





"La gente encontró en un edificio de oficinas un ciervo y un lince bebés que se escondían debajo de la mesa, huyendo de los incendios forestales en California". Este fue el pie con el que esta foto hace poco se volvió popular en Reddit, Pikabu, Twitter y otras redes sociales.

La imagen es real, pero aparece cada vez que hay incendios forestales en algún lugar de los Estados Unidos con un pie de foto diferente en cada caso. La fotografía en sí fue tomada en mayo de 2009 en un objeto perteneciente a un equipo sin fines de lucro de rescatistas de animales. Durante un incendio en Santa Bárbara (California), estos pequeños fueron encontrados cerca del rancho de Arnold Schwarzenegger. Y como los recintos de los rescatistas habían sido destruidos por el fuego, el cervatillo y el lince tuvieron que ser temporalmente puestos en una oficina. Es curioso que el lince bebé fue el que corrió hacia el ciervo y se acostó junto a él haciéndose un bollito.

Por cierto, más tarde uno de los rescatistas se llevó a los animales a su casa, ya que temía que no sobrevivieran en la naturaleza. Posteriormente, hasta compartió el video con el lince ya crecido, que resultó ser muy cariñoso.

Año Nuevo en París.





Esta popular imagen de Internet supuestamente muestra cientos de fuegos artificiales lanzados en París en la víspera de Año Nuevo. Sólo que la foto es falsa, y aquí hay algunas pruebas. Primero, en Año Nuevo, los fuegos artificiales generalmente se lanzan desde la Torre Eiffel. En segundo lugar, todos los fuegos artificiales de la imagen están ubicados en un mismo plano. En tercer lugar, los usuarios de la red que viven en París saben que la foto es falsa. Fijaos en cómo se ven los fuegos artificiales sobre la Torre Eiffel el 14 de julio, el Día Nacional de Francia:



Un perro duerme en la tumba de su amo todas las noches desde hace 7 años.





Este post sobre un perro que duerme en una lápida consiguió casi 60 mil me gusta y fue compartido más de 55 mil veces. La publicación dice que un perro llamado Capitán durante los últimos 7 años acude a la tumba de su amo cada noche y duerme allí hasta la mañana. La foto es absolutamente real, al igual que la historia, pero no están relacionadas entre sí. Por ejemplo, se habló de la misma historia al pie de otra foto con un perro acostado sobre una tumba:

It has been 7 years now. The cemetery does not close the gates until he arrrives each night promptly at 6 pm. He sleeps there all night guarding the grave until the ground keeper opens the gate in the morning. This is a true picture of Capitan here.

En realidad, dicha historia sobre el perro fue contada por el periódico español La Voz en septiembre de 2012. Y aquí está el video sobre el animal: muestra a un perro completamente diferente.

"Día típico en Rusia"





Esta imagen aparece seguido en Internet con este título o uno similar (por ejemplo, "El expreso polar"). Se afirma que es un verdadero oso polar, que baja de un tranvía en algún lugar de Rusia. Te vas a sorprender, pero la foto es real, se tomó en la ciudad checa de Brno y no se hicieron manipulaciones con Photoshop sobre ella.

El problema es que el oso no es de verdad, ya que se trata de un traje que se pusieron dos activistas de Greenpeace. En el marco de la campaña "Proteger el Ártico", este "oso" paseaba por las ciudades de Europa para llamar la atención sobre los problemas que surgen en el Ártico debido a la excesiva producción de petróleo y a la pesca.

Un ganso que se quedó pegado a una tubería congelada calienta debajo de su ala a un perrito.





A fines de enero, en las redes sociales, cientos de miles de personas compartieron una publicación con la foto de un ganso que temblaba de frío, pegado a una tubería congelada, pero que a la vez calentaba a un cachorro bajo sus alas. Supuestamente fueron encontrados en Montana. Aunque la foto parece real, se hizo hace mucho tiempo y probablemente no en los Estados Unidos, y es bastante seguro que la historia fue inventado.

La imagen se distribuye en los sitios web y las redes sociales chinas desde el 2017. La primera publicación que pudimos encontrar se realizó en marzo de 2017 en un blog en la plataforma de noticias china NetEase. El texto debajo de la foto dice que el cachorro estaba sentado a un lado de la carretera y temblaba por el frío. Unos patos pasaban cerca, el cachorro corrió hacia uno de ellos, y él lo cubrió con sus alas.

Una acotación al final de esa nota indica que NetEase permite a los usuarios publicar su propio contenido. Esto significa que los mismos son los que ponen la descripción de las fotos publicadas, por lo tanto, no se puede saber con exactitud qué tan verídica es la historia.



Montaña en forma de cabeza de tortuga.





Los fósiles de un diente de megalodón y vértebra de una ballena de la foto de arriba son reales, solo que se encontraron en diferentes lugares y en diferentes momentos. Un vendedor ingenioso los combinó hábilmente en una sola escultura, o eso dijo el propietario de este artefacto. Y si realmente se tratara de un diente de megalodón atrapado en la vértebra de una ballena, entonces costaría millones de dólares y lo más probable es que estuviera en algún museo arqueológico.

Por cierto, esta foto ha sido compartida en Internet desde el 2012, y en un momento hasta se podía comprar el diente de megalodón dentro de la vértebra de la ballena por solo 125 dólares.



Un barco transatlántico arroja aguas residuales al mar abierto.





El título de esta imagen publicada hace poco en Facebook, dice que este barco arroja desechos humanos directamente al mar abierto. Cuando el mensaje se volvió viral y los usuarios comenzaron a escribir comentarios enfadados, intervino el director nacional de medioambiente de Uruguay, Alejandro Nario.

Escribió en su Twitter que esta imagen muestra el momento en que el crucero arranca los motores de sus turbinas para anclar más tarde. Y las manchas marrones son arena y limo que se elevan desde el fondo del mar.