Google gana dinero con la muerte de mi hija, que fue asesinada en vivo en televisión

La periodista estadounidense Alison Parker murió tiroteada junto con su camarógrafo mientras transmitía un programa de televisión en vivo, en 2015.

El asesino luego publicó el video online.

Su padre, Andy, le cuenta al programa Victoria Derbyshire, de la BBC, sobre su campaña para que las empresas de redes sociales asuman responsabilidad por el material que divulgan.

La entrevista para el programa matutino de TV sobre el turismo en la localidad de Moneta, Virginia, acababa de empezar cuando fue repentinamente interrumpida por el sonido de fuego de arma.

Tanto Alison, de 24 años, como el camarógrafo Adam Ward, de 27, que trabajaban para el canal de TV cable WDB, murieron. El entrevistado sobrevivió.

El asesinoi, un exempleado contrariado llamado Vester Lee Flanagan, filmó los últimos momentos y los publicó en las redes sociales. Fue un video que conmocionó el mundo.

Él homicida luego se suicidó.

El padre de Alison, Andy, juró que nunca lo miraría.

Pero el buscador web Google le ha dicho que tiene que reportar cada video para que se pueda retirar de internet.

Comentarios como "si ella sólo hubiese tenido un arma para protegerse" aparecen en los artículos que ha escrito, los que creen en teorías de la conspiración han comentado con la palabra "falso" un reportaje que celebra la vida de Alison y también ha recibido amenazas de muerte.

EL MOMENTO EN FLANAGAN ASESINA A ALISON

Una búsqueda en Google con el nombre de Alison revela una serie de videos de adeptos de las teorías de la conspiración que incluyen afirmaciones de que se sometió a cirugía plástica y está viviendo en secreto en Israel.

Andy rehúsa a meterse con esos trolls diciendo:

"No hay mucho que puedas hacer contra los guerreros del teclado, no cambiarán de mentalidad".

Culpa a las plataformas de Google y de redes sociales de permitirles compartir ese material. Él cree que Facebook, Google y Twitter deberían estar sujetos al mismo reglamento que los proveedores de noticias en EE.UU.

"Google saca provecho de la muerte de mi hija y no lo permitiré. ¿Qué me pueden hacer? He perdido lo más precioso que tuve. No les temo".