Postureo en Instagram: Auschwitz pide a los visitantes que no se hagan fotos como estas

Da vergüenza ajena, pero en los tiempos del selfi y las redes sociales parece que hay que divertirse en todo momento (Todo lo que debes saber si vas a visitar Auschwitz-Birkenau).

El museo del antiguo campo de exterminio nazi de Auschwitz, construido por el Tercer Reich en la Polonia ocupada, ha pedido a sus visitantes que se abstengan de hacerse posados y fotos frívolas en un recinto donde "se asesinó a un millón de personas" (La segunda muerte de Josef Mengele, el sanguinario 'Angel de la Muerte' nazi de Auschwitz).

When you come to @AuschwitzMuseum remember you are at the site where over 1 million people were killed. Respect their memory. There are better places to learn how to walk on a balance beam than the site which symbolizes deportation of hundreds of thousands to their deaths. pic.twitter.com/TxJk9FgxWl