Devoran al perro del youtuber Logan Paul

Un susto de espanto (Youtube hunde a Logan Paul: no ganará dinero con sus vídeos).

El famoso youtuber Logan Paul estaba cenando en un restaurante de Beverly Hills el pasado 5 de abril de 2019 cuando recibió un mensaje de texto de una vecina avisándole que había coyotes merodeando por el barrio y que cuidara a Kong, su perro pomerania, que también se convirtió en una celebridad en redes sociales en los últimos dos años (El polémico video del youtuber Logan Paul en el "bosque de suicidios" de Japón).

Paul entró en pánico y alertó a quienes estaban en la casa para que buscaran a su mascota afuera, pero cuando vio las cámaras de seguridad desde su celular supo que lo peor estaba por pasar: un coyote que describe como "uno de los más grandes" que ha visto en su vida acechaba desde la distancia a su perrito. Luego las imágenes muestran cómo el animal salvaje brinca la cerca de la entrada.

Poco minutos después recibió la llamada con la mala noticia: a Kong se lo había llevado el coyote. No pudieron hacer nada para impedirlo, todo pasó muy rápido, en menos de 15 segundos.

Desesperado, preguntó dónde estaba su cuerpo y emprendió el regreso a casa, que estaba a unos 30 minutos del lugar donde cenaba. Pero no quedó ni rastro de su perro.

"No tenía ni una posibilidad. Mierda. Odio lo inocente que era y que no tenía ni idea de lo que estaba pasando: estaba al otro lado de la reja literalmente ladrándole a los coyotes, burlándose de ellos, pero él nunca ha sabido lo que es el peligro, no tiene depredadores aquí", lamentó Paul en un video de YouTube en el que explicó cómo murió Kong.

"Te amo @kongdasavage, maldición", escribió en un mensaje de despedida donde les contó lo ocurrido a sus seguidores en Instagram, mencionando también la cuenta oficial de Kong.



La pesadilla de cualquier dueño de mascota

Esta vez le pasó a una celebridad, pero es una historia que se escucha con frecuencia en el sur de California. El mismo Paul lo menciona en su video: "Creo que hay que hacer algo respecto al problema de los coyotes (...) No soy el único en el vecindario que ha perdido un perro".

Aunque no hay cifras oficiales sobre la cantidad de perros que han sido atacados por coyotes en las áreas urbanas del condado de Los Ángeles, donde cada vez es más frecuente verlos, un nuevo estudio del Servicio de Parques Nacionales encontró importantes estadísticas de lo que comen estos animales y uno de los resultados preliminares alerta que 20% de su alimentación son gatos domésticos.

En los últimos años los biólogos han documentado cómo la población de coyotes ha aumentado en las ciudades del país y se ha adaptado a vivir en ambientes urbanos, donde antes era muy raro encontrarlos o solo salían de noche para evitar a los humanos. Ahora se ven de día, en los parques, cruzando calles o hasta saltando entre tejados.

La preocupación para las comunidades ha sido entender el comportamiento de esta especie depredadora, que ahora ronda por los barrios y jardines donde juegan sus mascotas. Y sí, los investigadores saben que los coyotes también se alimentan de perros pequeños y gatos, aunque hasta hace un par de décadas era un porcentaje muy insignificante de su dieta.

Las redes sociales han sido la manera informal de contabilizar los crecientes encuentros de coyotes con gatos domésticos, que incluso han atacado a plena luz del día en vecindarios de Hollywood o Culver City. En esta última ciudad, los vecinos registraron por su propia cuenta 40 muertes de mascotas en los últimos seis meses del año pasado.

Además de estas cifras no oficiales, existe una aplicación llamada 'Coyote Catcher' que permite a las personas ir contribuyendo en la plataforma para reportar ataques o encuentros con estos depredadores en California. En 2018, la app recolectó 135 gatos y 58 perros muertos por ataques de coyotes.

Entender su dieta para saber cómo interactuar

Precisamente por la falta de estadísticas y el aumento de estos incidentes que terminan en tragedia para muchas familias que pierden sus mascotas, estudios como el que desde hace dos años realiza el Servicio de Parques Nacionales buscan dar una luz a los residentes y legisladores para tomar mejores decisiones de cómo manejar la relación con estos animales salvajes que ahora habitan en las zonas urbanas.

Entender de qué se alimentan es el primer paso y el más importante, pues de ahí se deriva su comportamiento.

Con este proyecto se estudió por primera vez la dieta de los coyotes en un área tan urbanizada como Los Ángeles, para lo que se recolectaron más de 3,200 excrementos de estos animales para analizar su composición.

"Estuvieron afuera recogiendo caca a través de áreas determinadas desde Beverly Hills a Boyle Heights, Westlake o Lincoln Heights", explicó el biólogo Justin Brown, quien lideró la investigación.

Para comparar lo que comen estos animales con los que viven en zonas más silvestres, los voluntarios que participaron en el estudio también recogieron muestras en los suburbios de Conejo Valley, que incluyen la ciudad de Thousand Oaks y el hábitat natural adyacente.

La pregunta que querían responder es ¿qué comen los coyotes urbanos que tienen que lidiar con el concreto, el tráfico, las personas y pocas áreas naturales? Aunque los análisis aún no están completos, los resultados preliminares dan una amplia idea de sus comidas favoritas: frutas de los árboles, conejos, insectos, comida de humanos o de mascotas que no se desechó adecuadamente, roedores y... gatos.

El alto porcentaje de gatos domésticos que hace parte de su dieta es la prueba oficial de lo que los vecinos llevan alertando por años: los coyotes se están comiendo las mascotas. Como lo muestra la siguiente tabla: