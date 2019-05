Huawei lanza sus nuevos teléfonos 'Honor' con cuatro cámaras en medio de la guerra con Google y EE.UU.

Este martes, Huawei Technologies lanzó los nuevos teléfonos móviles de su submarca Honor, los 'Honor 20' y 'Honor 20 Pro', como ya tenía previsto antes de la escalada en la guerra comercial que le declaró EE.UU, según rt.

El lanzamiento global fue realizado en un gran evento en el centro de convenciones Battersea Evolution, en Londres (Reino Unido) y estuvo a cargo de George Zhao, presidente de Honor.

Durante la presentación, Zhao explicó que Honor es la marca del gigante chino para los jóvenes. Como embajadores de la firma presentó al futbolista inglés Dele Alli, del Tottenham Hotspur; al cantante finlandés Robin Packalen; a la campeona olímpica en snowboard​, la checa Eva Samková; y a la modelo y actriz malaya Mira Filzah.

El nuevo 'smartphone', según indicó el ejecutivo, cuenta con cámara cuadruple de cuatro sensores: 48, 16, 8 y 2 megapíxeles. "Hay una cámara profesional en tu bolsillo con el Honor 20", señaló Zhao.

Además, el responsable explicó que, con estas características, los usuarios de estos móviles tendrán mejores resultados en fotografía y video que los que usan los teléfonos de sus competidores, como el iPhone XS Max o el Galaxy S10 Plus, que sometió a pruebas en el lanzamiento.

Estos nuevos móviles tienen una pantalla de 6,26 pulgadas y resolución Full HD+. Trabajan con el procesador HiSilicon Kirin 980. El 'Honor 20' tiene una memoria de acceso aleatorio (RAM) de 6 gigabytes (GB) y almacenamiento de 128 GB; mientras, el 'Honor 20 Pro' cuenta con una RAM de 8 GB y 256 GB de almacenamiento.

Los precios de estos 'smartphones' son ligeramente más bajos que los que ofrecen sus competidores con características casi similares. Serán puestos a la venta a 499 euros (556 dólares) el 'Honor 20' y a 599 euros (668 dólares) el 'Honor 20 Pro'.

El lanzamiento de los nuevos teléfonos de la subsidiaria de Huawei se da a pocos días de que el gigante chino fuera incluido en una lista negra que le impide comprar piezas y componentes de compañías norteamericanas sin la aprobación del Gobierno de EE.UU. Este lunes, el Departamento de Comercio emitió una licencia temporal para que la compañía china continúe ciertas operaciones en el territorio norteamericano.

A ello se sumó el anuncio de Google de suspender sus negocios con Huawei y dejar de proporcionar soporte técnico y colaboración para los servicios de Android y Google a este fabricante.

Sin embargo, en la presentación, Zhao no refirió ningún comentario a cómo afectarán esas medidas al nuevo teléfono de Honor.

Hasta ahora, lo que ha informado Huawei es que lanzara su propio sistema operativo, que será bautizado 'Hongmeng'. Este martes, el presidente ejecutivo de la compañía, Richard Yu, señaló que podrá salir al mercado "como pronto" a finales de este año o a principios del 2020 "como muy tarde".

