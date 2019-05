Un robot está generando una Guerra Mundial en redes sociales, y ¿sabes quién va ganando?

No cabe duda que lo que no suceda en las redes sociales no puede pasar en ninguna otra parte. Las redes sociales se están convirtiendo en una batalla campal. Pero no es porque los tuiteros estén discutiendo u ofendiéndose por todo (que también), sino porque hay una cuenta que está creando una Guerra Mundial ficticia situada en 2020, según 20minutos.



El perfil WorldWarBot 2020 lleva simulando esta batalla territorial desde el 20 de abril. Mediante un algoritmo, este robot está generando y publicando lo que ocurre en la guerra especificando el mes y el año en el que ha sucedido el conflicto y cuántos países quedan.

Este sistema que está entreteniendo tanto a las redes ha sido desarrollado por un informático italiano que ya creó algoritmos similares para simular guerras civiles en Estados Unidos e Italia. Según su página web, el batalla finalizará cuando uno de los países participantes termine conquistando al resto y domine el mundo.

El autor, además, recalca que "es un juego" y pide que la gente no se lo tome a mal. La cuenta tiene ya más de 39.000 seguidores en Twitter y 225.000 me gusta en Facebook. Cada publicación genera cientos de reacciones, especialmente las publicaciones sobre España, pues parece que no nos ha ido del todo mal en esta batalla generada por ordenador.

En el año 2094, España ha conquistado gran parte de Europa y África, por lo que parece que nuestro país está saliendo victorioso en la conquista del mundoEl último de los tuits del robot asegura que en 2096 España ha conquistado Israel, nuestro país sigue expandiéndose hacia la victoria. Quedan poco más de 20 territorios, por lo que el final de esta ficticia Guerra Mundial está cerca. La guerra comenzó con 240 países en 2020 cuando Inglaterra fue conquistada por la Isla de Man.

Las redes aplauden la estrategia de España en la guerra Los usuarios están encantados con este robot, que está entreteniendo a las redes, sobre todo a España, que han desarrollado un repentino patriotismo.

November 2096, Spain conquered Israel territory previously occupied by Turkey. pic.twitter.com/pAlxb76EEB — WorldWarBot 2020 (@worldwarbot) May 29, 2019

Ojo con Zimbabwe, atacando a las 6 de la mañana cuando estamos todos durmiendo. Esto merece una venganza durante el día. Vais a caer, hijos de puta. #EspañitaWW2020 https://t.co/XmwS8tiSJn — Lassana (@_Lassana_) May 29, 2019

Yo por la mañana: Que ganas de llegar a casa y dormir.

Yo ahora que se que estamos en guerra: No puede ser, necesitamos controlar África antes de que Zimbawe reuna fuerzas. pic.twitter.com/bzfRTL69Lf — Martín (@martincampello) May 27, 2019

Cuando el bot de la guerra mundial no habla de españa pic.twitter.com/6Bp9zP9vqH — son cumbiote seguideme aquí (@danoakacumbiote) May 28, 2019