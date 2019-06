Los memes sobre el diseño del nuevo Mac Pro de Apple inundan la Red

En el marco de la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC, por sus siglas en inglés), celebrada en San José (California, EE.UU.), Apple anunció este lunes varios nuevos productos y servicios. En particlar, fue presentada la nueva computadora Mac Pro, cuyo inusual diseño inmediatamente hizo que la Red se llenara de memes, según rt.

La mayoría de los usuarios coincidió que la Mac Pro 2019, que cuenta con un procesador Intel Xeon que tendrá hasta 28 núcleos, se parece a un rallador de queso.

"Presentamos la nueva Mac Pro, la mejor máquina para usuarios Pro. El queso no se incluye", se dice en una imagen compartida por una usuaria. "Todos saluden al iRallador", bromeó un internauta. "La estrategia de marketing para el nuevo Mac Pro hace retroceder 50 años los estereotipos italianos", subrayó otro.

Mientras tanto, algunos internautas compararon el nuevo producto de Apple con un radiador.

Aunque la mayor atención de la Red se centró en el diseño del dispositivo, otros usuarios también bromearon sobre el precio de un soporte especial para la Mac Pro, que costará 999 dólares.

"Solo imagínense que uno compre un soporte de monitor de Apple por 999 dólares, cuando se puede obtener uno de Amazon por 20 dólares", se burló un usuario.

Por su parte, un tuitero se acordó de un episodio de 'Los Simpson' en el cual Homero muestra un dispositivo con un rallador de queso integrado. De esta manera, la famosa serie parece volver a dar pie a una profecía que, con el paso del tiempo, se ha hecho realidad.

'Los Simpson' también predijeron, entre otras cosas, la candidatura de Donald Trump en las elecciones de 2016, el ganador del Premio Nobel de Economía 2016, la crisis del Ébola y la muerte de varios personajes famosos.

Introducing the new Mac Pro n Cheese pic.twitter.com/IJtJhuVwOh — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 3, 2019

Apple’s Mac Pro is running on a whole new level processor. pic.twitter.com/kMrw6SXXTp — Erin Ashley Simon (@erinasimon) June 3, 2019

Apple cambia el Mac Pro y anuncia el rallador de queso más sofisticado del mercado. #WWDC19 pic.twitter.com/h1fOIf6NcN — 🇦🇪⭐Tusk⭐🇻🇪 (@avilabreeze) June 3, 2019

The marketing strategy for the new "Mac Pro" sets Italian stereotypes back by 50 years #WWDC19 pic.twitter.com/8grHCJUkGp — Relatable Hermit (@RelatableHermit) June 4, 2019

Venía a hacer la broma del Mac Pro y el rallador con el meme de no reirse por favor pero veo que ya se me ha adelantado todo el mundo. — Marc Pm 🎗 (@marcotovarich) June 3, 2019

Why does the new Mac Pro look like a radiator 😂😂 #WWDC2019 pic.twitter.com/e7EGD1kzej — Nice Fi Wah (@Ashley_DaCosta1) June 3, 2019

Just imagine buying an Apple monitor stand for $999 when you can get one from Amazon for $20 😂 pic.twitter.com/CPc0nSf8IW — Zubair™ (@zuber_everywher) June 4, 2019