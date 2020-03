Microsoft ayuda a combatir el coronavirus: ofrece 6 meses gratis de su herramienta de teletrabajo

Microsoft está poniendo su granito de arena en la lucha contra el coronavirus. Mientras que el Covid-19 sigue sembrado el caos entre la población mundial, el gigante tecnológico ha querido ayudar a las regiones y empresas que se han visto obligadas a permanecer en cuarentena. En este sentido, ha puesto sus herramientas a disposición de las empresas en una suscripción gratuita de seis meses, para que los empleados puedan trabajar desde cualquier lugar.

Es para una de sus herramientas más polivalentes: Microsoft Teams, incluida dentro de la solución ofimática Office 365. Teams ofrece un abanico de posibilidades en torno a la comunicación y el trabajo colaborativo.

Además de contar con mensajería instantánea cifrada, permite realizar audio conferencias y videoconferencias con integrantes tanto de la organización como ajenos a la compañía. Para organizar reuniones sin riesgo de contagio.

Por otro lado, permite el trabajo colaborativo: se puede crear un ‘Team’ y compartir en tiempo real documentos con el equipo de trabajo donde todos los integrantes van a poder visualizar, editar y guardar el trabajo realizado sin necesidad de reuniones de revisión -que de nuevo pondrían en riesgo la salud-.

At Microsoft, the health and safety of employees, customers, partners and communities is our top priority. By making Teams available to all for free for six months, we hope that we can support public health and safety by making remote work even easier. https://t.co/e8aaocLzYD

— JP Courtois (@JP_Courtois) March 3, 2020