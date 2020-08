Donald Trump prohibirá la red social Tik Tok en EEUU

Anda bajo en las encuestas Donald Trump y pintan muy mal las cosas para el de cara a ser reelegido y conservar la Casa Blabnca este próximo noviembre, pero no se corta un pelo.

El presidente de los Estados Unidos anunció este 31 de julio de 2020 que prohibirá a la red social TikTok.

lo hará en todo el país y luego que las autoridades norteamericanas y sus expertos en seguridad se mostraran preocupado ante la posibilidad de que esa plataforma sea utilizada por los servicios secretos de China.

El gobierno de Trump considera que la popular aplicación de videos cortos -se estima que cuenta con 1.000 millones de usuarios- puede ser usada como una herramienta de espionaje por Pekín, algo que Bytedance, la empresa propietaria de la aplicación, niega.

En declaraciones a los periodistas en el avión presidencial Air Force One, Trump dijo: “En lo que respecta a TikTok, lo vamos a prohibir en Estados Unidos.”

El anuncio tiene lugar la misma semana en que Trump recibió una actualización sobre los riesgos para la seguridad nacional que representa la red social.

La presentación estuvo a cargo del Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS, en inglés), un panel presidido por el Tesoro que se ocupa de las empresas y adquisiciones que afectan este asunto.

“TikTok está bajo revisión del CFIUS y haremos una recomendación al presidente esta semana”, dijo al respecto el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin.

“Tenemos muchas alternativas”.

Trump había dicho que su administración estaba “mirando” a la red social y “pensando en tomar una decisión”.

Las preocupaciones al respecto trascienden la polarización política en Estados Unidos.

El jueves, dos senadores -uno Demócrata y otro Republicano- pidieron por su parte al departamento de Justicia (DOJ) que llevara a cabo una investigación similar a la del CFIUS, en la que también incluyeron a la plataforma de videollamadas Zoom.

“Creemos que es imperativo que el DOJ investigue y determine si las relaciones comerciales, las prácticas de manejo de datos y las conexiones operativas con China de Zoom y TikTok representan un riesgo para los estadounidenses”, escribieron Richard Blumenthal (Demócrata – Connecticut) y Josh Hawley (Republicano – Misuri).

Los legisladores dijeron a su vez que las compañías buscan relativizar la magnitud de sus lazos con China. “Con base en numerosos informes, estamos extremadamente preocupados de que Zoom y TikTok hayan revelado información privada sobre los estadounidenses a la (República Popular de China) y hayan participado en la censura en nombre del gobierno chino”, dijeron en la carta al Fiscal General Adjunto John Demers.

En paralelo, otro proyecto de ley busca hacer ilegal que los empleados federales usen la aplicación en dispositivos del gobierno.

El periodista de Fox Business, Charles Gasparino reportó este viernes que, en el caso que Bytedance efectivamente venda las operaciones de Tik Tok en Estados Unidos, Microsoft estaría interesado en adquirirlas.

Tik Tok, por su parte, ha buscado distanciarse del hecho de ser propiedad de una compañía china. Con respecto a la seguridad de los datos de los usuarios, ha asegurado que los almacena en los Estados Unidos, y que estos poseen un respaldo en Singapur.

En una publicación en un blog, el presidente ejecutivo de Tik Tok, Kevin Mayer, expresó: “

No somos políticos, no aceptamos publicidad política y no tenemos una agenda; nuestro único objetivo es seguir siendo una plataforma vibrante y dinámica para que todos la disfruten”.