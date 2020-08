Descubre que es un cornudo al pillar a su esposa en medio de la aventura gracias a Google Maps

La tecnología no siempre significa evolución.

Son muchos los casos de infidelidades descubiertas gracias a internet y a las herramientas que hace algunos años no existían.

Es lo que ocurrió cuando un hombre descubrió a su esposa gracias a Google Maps, la pilló sentada en un banco siendo amigable con otro hombre.

Después la confrontó por la imagen y se enteró que ella estaba disfrutando de una aventura.

Con la función de vista de calle de Google Maps, el esposo estaba examinando imágenes de Lima, la capital de Perú. De pronto se topó con la foto de un hombre con la cabeza en el regazo de una mujer cuyo rostro estaba borroso como es habitual en Imágenes de Google Maps que involucran a personas.

No obstante. El esposo aún pudo reconocer que la mujer era su esposa besuqueándose con otro hombre cerca del Puente de Los Suspiros de Barranco (el Puente de los Suspiros) y cuando se enteró de la verdad, la pareja supuestamente se divorció.

La imagen, que recientemente se volvió viral en Facebook, todavía se puede ver aquí en Google Maps.

Esta está lejos de ser la primera vez que las cámaras de Google Maps captan algo inusual en sus imágenes. De hecho, existen numerosos casos en los que se han capturado y publicado cosas extrañas en el servicio.

Como, por ejemplo, este jet arcoíris.

Usually weird stuff is on street view – this time it's Google Maps via @reddit -rainbow airplane over San Mateo pic.twitter.com/3EzYDupKve

— Liz Young (@NYBizLiz) August 15, 2014