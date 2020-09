La maciza Kim Kardashian y el bello Leonardo DiCaprio no son los únicos famosos que están boicoteando Facebook e Instagram

Para tomar nota. Kim Kardashian, que tiene más de 188 millones de seguidores en su perfil de Instagram, acab de publicar en su cuenta un comunicado, anunciando que «congela» su perfiles.

No sólo el de Instagram, sino también el de Facebook.

«Aunque me encanta poder conectarse directamente con sus seguidores a través de Instagram y Facebook, no puedo sentarmee y permanecer en silencio mientras estas plataformas siguen permitiendo la propagación del odio, la propaganda y la desinformación».

No es la maciza Kim la única que ha tomado una iniciativa de esa naturaleza.

Tambien Leonardo DiCaprio o otros famosos, congelarán por un día -este miércoles 16 de septiembre de 2020- sus cuentas de Instagram para pedir a Facebook, su empresa matriz, una lucha más eficaz contra los contenidos de odio y la desinformación en sus plataformas.

I love that I can connect directly with you through Instagram and Facebook, but I can’t sit by and stay silent while these platforms continue to allow the spreading of hate, propaganda and misinformation – created by groups to sow division and split America apart pic.twitter.com/XkxzABn7qw

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 15, 2020