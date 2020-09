Donald Trump no da más plazos a Tik Tok: Desde el domingo la app no podrá ser descargada en EEUU

Donald Trump se negó este 25 de septiembre de 2020 a otorgar a TikTok un nuevo plazo para ceder su control a empresas estadounidenses. La aplicación de la social china ya no podrá ser descargada a partir del domingo en los teléfonos del país norteamericano, a menos que un juez decida intervenir con una audiencia el domingo.

El jueves, un juez estadounidense le dio al gobierno 24 horas para posponer el ultimátum o explicar su posición. Pero el gobierno de Donald Trump no cambió de opinión, según un documento enviado al tribunal el jueves, y tiene la intención de aplicar un decreto presidencial firmado en el verano boreal: como TikTok, que pertenece al grupo chino ByteDance, no ha pasado bajo control estadounidense, la empresa ya no puede hacer transacciones con empresas del país norteamericano.

Desde hace meses, Trump ha estado acusando -sin pruebas- a la aplicación de videos cortos de espiar para China a través de la recolección de datos de sus usuarios.

Así, si no hay una nueva decisión judicial, a partir del domingo a las 23:59 (el lunes a las 03:59 GMT), los usuarios actuales en Estados Unidos podrán seguir usando la aplicación, pero no se harán más actualizaciones y será imposible hacer nuevas descargas.

En tanto, una prohibición completa de las actividades de la aplicación en suelo estadounidense podría entrar en vigor a partir del 12 de noviembre.

La semana pasada la red social había confirmado un proyecto para crear TikTok Global, una nueva compañía que implicaría a las estadounidenses Oracle -en la parte tecnológica- y Walmart -en las actividades comerciales en Estados Unidos.

ByteDance, la empresa propietaria de TikTok con sede en Beijing, presentó una solicitud al régimen de Xi Jinping para obtener permiso para exportar tecnología.

Inicialmente, parecía probable que China aprobara el acuerdo de TikTok, siempre que ByteDance retuviera el control de sus tecnologías. Pero medios estatales chinos expresaron una creciente oposición al acuerdo luego de que la Administración Trump demandara más acciones en manos estadounidenses y más control sobre los datos y la tecnología.

Según el Global Times, los términos del acuerdo “dañan la seguridad, los intereses y la dignidad de China” y EEUU “con toda su fuerza elimina” a Bytedance y “le fuerza a firmar un acuerdo bajo coerción”.

TikTok se ha visto envuelta en la creciente batalla entre los dos países más poderosos del mundo. ByteDance llegó a un acuerdo por TikTok con Oracle y Walmart que en un principio pareció ganar la bendición de Trump, pero las negociaciones se convirtieron en un caos debido a los desacuerdos sobre los términos.

El presidente Trump amenazó el lunes con no aprobar el acuerdo alcanzado si las empresas estadounidenses no tienen un “control total” sobre la sociedad resultante.