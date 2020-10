Reto Viral: ¿a qué no eres capaz de localizar a la única persona que va sin mascarilla?

View this post on Instagram

코로나 바이러스가 아직도 활개를 치고 있네요!! 기코타운에 아직도 마스크를 못 구해서 발을 동동 구르는 두 명의 시민이 있습니다!! 30초안에 마스크를 구하지 못한 두 명의 시민을 찾아서 위로해 주세요!! 30초가 지나면 둘 다 쥬금….