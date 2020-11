Recomiendan cambiar 3 configuraciones de WhatsApp para evitar el robo de datos

Ojo al parche, que los amigos de lo ajeno no descansan ni en vacaciones.

Tras conocerse más casos sobre el ‘hackeo’ de cuentas de WhatsApp, los usuarios deben cambiar tres configuraciones de la aplicación vinculadas con la privacidad, los archivos recibidos y la verificación del perfil, según las recomendaciones del experto en seguridad Zak Doffman, publicadas recientemente en Forbes.

El especialista, fundador de la empresa Digital Barriers que busca de soluciones de vigilancia avanzadas para defensa, seguridad nacional y lucha contra el terrorismo, partió de un caso en el que los piratas engañan al usuario, desde una cuenta ya secuestrada de uno de sus amigos, para que comparta un código enviado por mensaje normal a su teléfono.

Esta operación permite que los atacantes también se apoderen de su cuenta, cuya recuperación puede ser un tedioso proceso. No obstante, una de las primeras acciones que Doffman recomienda es activar la Verificación en dos pasos de WhatsApp.

Para ello, el usuario debe ingresar a la sección ‘Cuenta’, que se encuentra dentro de ‘Configuración’. Posteriormente, la aplicación le pedirá que ingrese seis dígitos y un correo electrónico para recuperar el acceso en caso de que olvide las cifras colocadas. El procedimiento es corto y toma menos de un minuto.

Here’s how I got hacked on WhatsApp. Hoping this helps you avoid the same experience! pic.twitter.com/Nwuww0sLvP

— Jeremy Vine (@theJeremyVine) November 13, 2020