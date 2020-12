Pitingo manda un mensaje a Podemos vía Echenique: «Poneros a currar partía de vagos»

Le ha cogido gusto Pitingo a eso de sacudirle la badana a los de Podemos.

El artista, que es tan directo como feroz, ha vuelto a tirar de redes sociales para poner a los de Pablo Iglesias frente al espejo.

Sin medias tintas y usando como ‘enlace‘ a Pablo Echenique, portavoz de los morados en el Congreso de los Diputados, condenado no hace tanto por defraudar a la Seguridad Social, pagando en negro a su asistente y ahorrándose los preceptivos costes sociales.

Pitingo, que no deja pasar una, ha querido dejar patente públicamente lo que opina sobre el inmundo vídeo que Podemos publicó este viernes y al que tanto aire ha dado TVE, en el que aparecen imágenes de la Casa Real en un montaje dirigido a equiparar al Rey de España con el narco Pablo Escobar y al que pusieron como música de fondo la melodía de la serie ‘Narcos‘ de Netflix.

He visto que a varias televisiones les ha gustado el vídeo artístico que ha hecho @PODEMOS inspirado en la intro de Narcos, se ha hecho famoso y todo el mundo está hablando de él. Aquí lo tienes entero por si no lo has visto. 👇 pic.twitter.com/H000FIXJxO

— Pablo Echenique (@PabloEchenique) December 11, 2020