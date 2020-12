Apps para el móvil alternativas a WhatsApp

WhatsApp no es la única app que existe para chatear. En estos tiempos hay otras alternativas que puede ser igual de prácticas, divertidas y útiles. Cabe acotar que no es necesario que todo el mundo use la misma aplicación. Mientras más opciones existan, mejor, porque no todos tenemos los mismos gustos.

Para empezar se puede mencionar a Telegram. Una app de mensajería que le hace fuerte competencia a WhatsApp. Cuenta con una versión para el móvil y otra para la computadora. Los archivos se guardan en la nube, lo cual reduce la necesidad de almacenar todo en el teléfono. Por lo que elimina la incomodidad de estar siempre borrando mensajes viejos, para evitar que se llene la memoria del equipo.

Si bien no es tan popular como WhatsApp, hoy en día tiene muchos adeptos. Para la fecha en que se redacta este escrito (noviembre de 2020), Telegram tiene más de 400 millones de usuarios. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que la población de varios países latinoamericanos juntos, como Ecuador, Colombia y Nicaragua.

A su vez, destaca por la gran cifra de stickers que han añadido. Más de 20.000. Cabe señalar que actualmente muchos jóvenes los emplean a menudo cuando conversan entre ellos. Claro está, puede parecer algo accesorio, pero aporta mucho a la experiencia del usuario.

Aparte de Telegram, Signal es otra app que está dando la talla. Se orienta más a los usuarios que buscan seguridad en sus conversaciones, por la encriptación de avanzada que usa. Hasta el mismo Edward Snowden, experto en seguridad cibernética la usa todos los días. Tal como lo señala este artículo.

Para dar un poco de contexto, Snowden fue la persona que detalló cómo las redes sociales recopilan los datos de los usuarios. Una acusación que le valió ser perseguido por el gobierno de Estados Unidos. Además de vivir escondido y usar medios de comunicación híper seguros.

En un principio se conocía como TextSecure (texto seguro, en español). Eventualmente se fusionó con otra aplicación encriptada, pero dedicada a las llamadas por voz. Dando como resultado Signal, que emplea cifrado de extremo a extremo, para proteger al mensaje a medida que llega de un teléfono a otro.

Ambas opciones son alternativas válidas para que el no quiera usar WhatsApp. O tal vez quiera usar las tres apps; no tiene por qué ser excluyente utilizar una u otra aplicación. De hecho, es posible hacer un uso complementario para aprovechar todas las ventajas que ofrecen.

Por ejemplo: alguien pudiera proteger sus mensajes de texto privados con Signal, divertirse chateando con sus amigos por WhatsApp y usar Telegram para alojar archivos pesados. Indiferentemente de la app preferida, cada una tiene muchos beneficios. No está de más instalarlas en el teléfono Android o iOS para irlas probando. A medida que se vayan viendo, seguro les encontrará más y más usos.