Tessica Brown llevaba un mes sin poder despegarse el pelo

Ingresan en el hospital a la bloguera que aconsejaba fijarse el peinado con un toque de pagamento

"Cuando me peino, me gusta terminar con un poco de Göt2b Glued Spray, para mantener [cada pelo] o en su sitio. Bueno, no tenía más Göt2b Glued Spray, así que usé el aerosol Gorilla Glue. Mala, mala, mala idea"