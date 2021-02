‘Deep Nostalgia’: la herramienta de Internet que te permite resucitar a tus parientes muertos

Es escalofriante. Casi tenebroso, pero hay gente para todo y cada día inventan algo nuevo.

En cualquier caso, aconsejamos a nuestros lectores que tengan prudencia, porque esto de ‘Deep Nostalgia’ te puede dejar tocado.

La plataforma genealógica MyHeritage ha desarrollado una herramienta online, que permite animar fotos y crear una representación realista de cómo una persona habría sonreído, parpadeado o movido la cabeza.

En otras palabras: los vuelve a la vida, tirando de una simple foto, como si se tratara de un video.

La función Deep Nostalgia utiliza la tecnología ‘deepfake’, que permite editar videos falsos reemplazando la cara de una persona por otra.

With our new Deep Nostalgia™, you can see how a person from an old photo could have moved and looked if they were captured on video! Read more: https://t.co/ZwUwzJRQ26 #RootsTech #RootsTechConnect pic.twitter.com/LERXhrqiut

— MyHeritage (@MyHeritage) February 25, 2021