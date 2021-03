‘Wombo’: la aplicación que hace cantar éxitos de karaoke a Kim Jong-un, Elon Musk y la Mona Lisa

Se llama ‘Wombo‘ y es la última moda y ya puede darse prisa y empezar a usar, porque le van a bomabardear muy pronto el móvil con hilarantes ejemplos.

Gracias al uso de las redes neuronales, puede hacer que cualquiera interprete los mejores éxitos de karaoke.

La aplicación sincroniza imágenes que contienen un rostro (o cualquier cosa parecida a un rostro humano) con canciones populares, convirtiendo las fotos en cortos clips surrealistas.

Miles de internautas ya publicaron en las redes sociales una avalancha de videos en los que hacen cantar canciones como ‘I Will Survive’ o ‘Ding Dong Song’ a varios líderes internacionales, políticos y personalidades famosas. Algunos también experimentaron con obras de arte y animales.

Wombo fue lanzada a finales de febrero por desarrolladores canadienses, informa The Verge.

Sus creadores dicen que dos semanas después de hacerse pública, la aplicación, cuyo nombre hace referencia al videojuego Super Smash Bros, ya había sido descargada más de dos millones de veces.

El creador de Wombo, Ben-Zion Benkhin, explicó que la aplicación funciona transformando caras mediante coreografías predefinidas.

Wombo is way too much fun pic.twitter.com/JlCzQ3rNSf

Benkhin y su equipo grabaron en su estudio videos de referencia para cada canción de las 18 disponibles hasta el momento en Wombo y luego los usaron para poder animar cualquier imagen.

Benkhin confesó que el lanzamiento del producto fue «una alegría enorme» para él.

How amazing it would be to infuse the great masterpieces with the human spirit. How I’d love to have seen the real Rembrandt #DeepNostalgia pic.twitter.com/yntfuDkYZS

— Attila (@attilalondon) February 27, 2021